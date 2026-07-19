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Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste domingo (19/07)

O duelo entre Argentina e Espanha é o grande destaque do dia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 09:00
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Messi e Rodri se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha
Messi e Rodri se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha (Fotos: Roberto Schmidt e Mauro Pimentel/AFP)

A Copa do Mundo chega ao seu capítulo final neste domingo (19), quando Espanha e Argentina disputam o título da edição de 2026. As duas seleções entram em campo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em busca da taça mais importante do futebol mundial.

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    A Espanha tenta conquistar o bicampeonato mundial após eliminar a França na semifinal, enquanto a Argentina busca defender o título conquistado em 2022 e levantar a taça pela segunda edição consecutiva. A decisão reúne duas das melhores campanhas da competição e coloca frente a frente grandes estrelas, como Messi e Yamal.

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    • Confira o jogo deste domingo (19), com horário e onde assistir ao vivo:

    16h – Espanha x Argentina – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

    Messi e Yamal se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha
    Messi e Yamal se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha (Fotos: Odd Andersen e David Ramos/AFP)

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    ➡️ Clique para assistir no Sportv

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