Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste domingo (19/07)
O duelo entre Argentina e Espanha é o grande destaque do dia
A Copa do Mundo chega ao seu capítulo final neste domingo (19), quando Espanha e Argentina disputam o título da edição de 2026. As duas seleções entram em campo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em busca da taça mais importante do futebol mundial.
Veteranos e promessas lideram Suíça e Argélia em duelo inédito na Copa: veja curiosidades
A 15 dias da volta do Brasileirão, Vasco vive indefinições que travam o planejamento
Jornal sugere Bola de Ouro para Harry Kane após atuação na Copa
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A Espanha tenta conquistar o bicampeonato mundial após eliminar a França na semifinal, enquanto a Argentina busca defender o título conquistado em 2022 e levantar a taça pela segunda edição consecutiva. A decisão reúne duas das melhores campanhas da competição e coloca frente a frente grandes estrelas, como Messi e Yamal.
➡️ Contrate o melhor Plano de Saúde Pet do Brasil, sem taxa de adesão
Quem é a esposa de Cucurella? Modelo relatou ameaça de morte recentemente
Messi precisa de quantos gols para passar Mbappé e ser o artilheiro da Copa?
Entenda a relação de Justin Bieber com Martinelli, da Seleção Brasileira
Confira o jogo deste domingo (19), com horário e onde assistir ao vivo:
16h – Espanha x Argentina – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Copa do Mundo
Yamal e mais: Messi tem foto com outros jogadores da Espanha quando criançasHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Quem é Rodri? Conheça o volante que comanda a Espanha na final da Copa do MundoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Show do intervalo da final: atrações, duração e tudo que você precisa saberHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
É hoje! Espanha e Argentina decidem a Copa do Mundo; veja prováveis escalaçõesHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Sabe tudo sobre Espanha x Argentina? Responda ao quiz da Copa do MundoHá 2 horas
Lancepédia
Final da Copa de 2010: Espanha bate Holanda e conquista mundo pela primeira vezHá 2 horas
Mais LANCE!