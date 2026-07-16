Mac Allister torce por permanência de Messi na Argentina após a Copa do Mundo
Camisa 10 não tem futuro definido após o Mundial
Meia da Argentina, Mac Allister não escondeu a torcida pela permanência de Lionel Messi na Argentina após a Copa do Mundo. Em entrevista após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, o atleta do Liverpool afirmou não ter pista do que o camisa 10 irá fazer no futuro.
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- É complicado. Mas é uma decisão muito pessoal. Não sei se ele tem isso claro. Ele segue fazendo a diferença e para a gente é algo enorme que siga jogando conosco. Espero que siga por muito tempo, mas já veremos.
Na Copa do Mundo, Mac Allister cresceu com a Argentina após a entrada de Leandro Paredes no meio de campo. Contra a Suíça, o meia do Liverpool marcou o primeiro gol da vitória por 3 a 1, e diante da Inglaterra carimbou a trave duas vezes.
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Protagonista da Argentina, Messi fez mistério sobre seu futuro na Argentina após a Copa do Mundo. Questionado sobre o que fará após a partida contra a Espanha, o camisa 10 não definiu sua vida e desviou da pergunta em entrevista à "DSports".
- É difícil. Chego cansado. Meus companheiros dão o máximo em cada partida, jogando 120 minutos em várias partidas. Mas resta um passinho a mais, um jogo a mais e vamos seguir tentando, lutando e tentar de recuperar e dar o máximo sempre.
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