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Garantido na final, Messi pode igualar Cafu em recorde histórico

Lionel Messi precisa, apenas, entrar em campo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
15/07/2026 18:33
Supervisionado porLeonardo Damico,
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De joelhos, Messi comemora classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo
De joelhos, Messi comemora classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD/AFP)

Com a Argentina garantida na final da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi poderá poderá igualar Cafu, bicampeão mundial com a Seleção Brasileira. O argentino precisa apenas entrar em campo para disputar sua terceira final de Mundial, algo que só o brasileiro e capitão de 2002 fez até então.

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    Na carreira, Cafu disputou três finais de Copa do Mundo, vencendo o tetra em 1994, ficando com o segundo lugar em 1998 e fechando com chave de ouro, como capitão, em 2002. Já Lionel Messi, por outro lado, perdeu para a Alemanha em 2014, venceu a França em 2022 e, agora, deve ser titular na decisão contra a Espanha, em 2026.

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    No entanto, mesmo que entre no campo e iguale um dos recordes de Cafu, o brasileiro revelado pelo São Paulo ainda é o único jogador na história do futebol a jogar três finais de Copa do Mundo consecutivamente.

    Lionel Messi comemora de joelhos a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo
    Lionel Messi comemora de joelhos a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)
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    Primeiro tempo

    A partida começou truncada, com bate boca entre os jogadores logo aos dois minutos após falta dura de Enzo Fernández em Elliot Anderson. Mesmo com a bola rolando pouco, as duas seleções tiveram equilíbrio na posse de bola, mas sem ter muita efetividade. Após a pausa para a hidratação, a Inglaterra levou perigo em duas faltas alçadas na área, mas foi a Argentina que levou perigo em chute de Enzo Fernández, que quase marcou golaço, mas a finalização foi para fora.

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    Antes do intervalo, a partida segiu pegada, com muitas faltas, mas com a Inglaterra ocupando mais o campo de ataque. Porém, a Argentina conseguiu se defender e levar a partida empatada ao segundo tempo.

    Segundo tempo

    Sem alterações no intervalo, a Argentina voltou melhor e teve duas grandes chances com Julián Alvarez, mas Jordan Pickford fez duas defesas para salvar os ingleses. Os argentinos seguiram pressionando, em transição rápida da Inglaterra, Morgan Rogers recebeu na ponta-esquerda e cruzou para área. Na segunda trave, Anthony Gordon se antecipou a marcação para completar o cruzamento e abrir o placar aos Leões.

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    No lance seguinte ao gol, a Argentina foi ao ataque com Guiliano Simeone, que saiu livre nas costas da marcação inglesa. Porém, Djed Spence se recuperou e conseguiu desarmar o meia argentino no momento da finalização e evitar o perigo de gol. Os argentinos seguiram pressionando em busca do empate e, após cruzamento de Messi, Nico González cabeceou perto da pequena área, mas Jordan Pickford realizou grande defesa para evitar o gol.

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    Após a pausa para a hidratação, a Argentina seguiu na pressão e quase empatou com Mac Allister, que recebeu cruzamento de De Paul, mas acertou a trave. A Inglaterra seguiu se recuando, com substituições defensivas, mas a Argentina conseguiu chegar ao gol de empate com golaço de Enzo Fernández, que arriscou de fora da área para superar Pickford e deixar tudo igual em Atlanta aos 41 minutos.

    Nos acréscimos, a Argentina seguiu sem deixar a Inglaterra respirar e ficou perto de virar com chute de fora da área de Mac Allister, mas acertou a trave. Porém, no rebote, Lionel Messi cruzou para a área e encontrou Lautaro Martínez na segunda trave, que cabeceou livre para marcar o gol da vitória e da classificação da Argentina.

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    A Inglaterra tentou empate no fim, mas a Argentina não sofreu sustos e conseguiu se garantir na decisão da Copa do Mundo de 2026 para encarar a Espanha.

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