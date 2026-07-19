logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Vozinha pode jogar em clube da América do Sul; entenda

Destaque na Copa, goleiro ainda busca novo clube

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 09:08
Favorite o Lance! no Google
Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

O Colo-Colo, uma das equipes mais tradicionais do futebol chileno, iniciou negociações para contratar o goleiro Vozinha, que se tornou um dos grandes nomes da Copa do Mundo de 2026 atuando por Cabo Verde. Aos 40 anos, o arqueiro está livre no mercado após encerrar seu contrato com o Chaves, de Portugal, e desperta o interesse de diversos clubes após boas atuações contra grandes seleções, como Espanha, Uruguai e Argentina. Com o goleiro, a equipe cabo-verdiana não perdeu para nenhum dos campeões do mundo nos 90 minutos. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

  • Ignacio comemora com jogadores do Fluminense

    Ignácio revela que recebeu cartão errado de árbitro em Fluminense e RB Bragantino

    Fluminense
    Há 1 dia
  • Luiz Araujo recebendo gelo no joelho

    Atacante sente joelho, é substituído em amistoso do Flamengo e preocupa

    Flamengo
    Há 1 dia
  • Jogadores da Espanha perfilados em 2010

    Campeão da Copa pede ajuda a Trump para ir à final nos EUA: ‘Me negaram’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia

    • ➡️ Astro da França sofre lesão grave na Copa e deve ficar fora por até cinco meses

    Vozinha e Lionel Messi em Argentina x Cabo Verde pela Copa do Mundo
    Vozinha e Lionel Messi em Argentina x Cabo Verde pela Copa do Mundo. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    O clube sul-americano já enviou uma proposta inicial para contar com o jogador por uma temporada, e o staff de Vozinha teria respondido com uma contraproposta. A diretoria do Colo-Colo vê no veterano uma peça ideal para reforçar o elenco, mas ainda decidirá se avança pelo goleiro cabo-verdiano ou por Santiago Mele, que atua no Monterrey, do México. Se o acordo for fechado, o atleta terá a oportunidade de disputar competições nacionais e buscar uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano, já que a equipe chilena não disputa nenhuma competição internacional no momento.

    continua após a publicidade

    ➡️ Zidane será técnico da França após a Copa, diz jornalista

  • Shakira fará apresentação na abertura da Copa do Mundo

    Namoro entre Shakira e Piqué começou em Copa do Mundo; relembre polêmicas

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Lionel Messi comemora de joelhos a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo

    Messi publica mensagem antes da final e indica despedida da Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 minutos
  • Messi e Rodri se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste domingo (19/07)

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 horas

    • Vozinha quer seguir jogando após a Copa

    Vozinha atualmente está sem clube (Foto: Divulgação/FIFA)
    Vozinha atualmente está sem clube (Foto: Divulgação/FIFA)

    Apesar da explosão de popularidade que rendeu ao goleiro quase 30 milhões de seguidores nas redes sociais, ganhos com publicidade e encontros com lendas como Ronaldo Fenômeno e René Higuita, Vozinha mantém os pés no chão quanto aos critérios para definir seu novo destino. O goleiro deixou claro que sua prioridade é a continuar jogando, e não se interessa por propostas que visem apenas o retorno comercial de sua imagem.

    — Vou escolher o time que me quer como jogador, e não para marketing — afirmou o defensor em entrevista recente, destacando que pretende atuar por mais uma ou duas temporadas.

    continua após a publicidade

    A trajetória de Vozinha até o destaque na Copa foi marcada por desafios, desde a infância em Cabo Verde, onde as oportunidades para o futebol profissional são limitadas, até a consolidação em gramados europeus. O Colo-Colo enfrenta a concorrência de equipes da Major League Soccer (MLS), como o Inter Miami, e de sondagens do futebol brasileiro.

    O jogador já sinalizou positivamente ao interesse chileno ao seguir o perfil oficial do clube nas redes sociais, o que alimentou as expectativas dos torcedores. A decisão final sobre o futuro do goleiro deve ser tomada ainda nesta semana, enquanto ele avalia as propostas que permitam conciliar o alto nível competitivo com a paixão que ainda demonstra pelo esporte aos 40 anos.

    continua após a publicidade

    ⚽ MELHOR PALPITE: Aposte em Messi para marcar a qualquer altura em Inglaterra x Argentina @2.14
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    De braços abertos, Messi celebra gol de empate da Argentina contra o Egito

    Copa do Mundo 2026

    Messi precisa de quantos gols para passar Mbappé e ser o artilheiro da Copa?

    Há 34 minutos
    Contra o Japão, Martinelli de boca aberta em movimento com camisa amarela e short azul

    Fora de Campo

    Entenda a relação de Justin Bieber com Martinelli, da Seleção Brasileira

    Há 40 minutos
    Dibu Martínez e Unai Simon são os goleiros titulares de Argentina e Espanha na final da Copa do Mundo de 2026

    Copa do Mundo 2026

    E se a final for para os pênaltis quem leva a melhor: Unai ou Dibu?

    Há 40 minutos
    Messi ao lado de Gavi (Foto: Reprodução)

    Copa do Mundo

    Yamal e mais: Messi tem foto com outros jogadores da Espanha quando crianças

    Há 1 hora
    Rodri comemorando a vitória da Espanha sobre a França, na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Quem é Rodri? Conheça o volante que comanda a Espanha na final da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Shakira fará apresentação na final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Show do intervalo da final: atrações, duração e tudo que você precisa saber

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Argentina de Lionel Messi corre atrás do Tetra da Copa do Mundo

    É hoje! Espanha e Argentina decidem a Copa do Mundo; veja prováveis escalações

    Artista indiano Sudarsan Pattnaik faz escultura da final da Copa do Mundo 2026 entre Espanha e Argentina (Foto: AFP)

    Sabe tudo sobre Espanha x Argentina? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Iniesta Copa do Mundo 2010

    Final da Copa de 2010: Espanha bate Holanda e conquista mundo pela primeira vez

    Scaloni passa instruções a Messi durante duelo entre Argentina e Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo

    Da seca às glórias: Argentina abandona fracassos e busca 5º título em oito anos

    Messi na Copa de 2022

    Final da Copa de 2022: Sob a batuta de Messi, Argentina conquista o tricampeonato

    Slavko Vincic será o árbitro da Copa do Mundo de 2026

    Quem é o árbitro de Espanha x Argentina na final da Copa do Mundo?

    Taça da Copa do Mundo

    Espanha x Argentina: inteligência artificial crava campeã da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2014 - Alemanha x Argentina (Foto: Paulo Sérgio/ LANCE!Press)

    Final da Copa de 2014: Outra vez, a Alemanha impede Argentina de ser tricampeã

    Lionel Messi e Lamine Yamal se enfrentam na final da Copa do Mundo 2026

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (19/07/2026)