Vozinha pode jogar em clube da América do Sul; entenda Destaque na Copa, goleiro ainda busca novo clube

O Colo-Colo, uma das equipes mais tradicionais do futebol chileno, iniciou negociações para contratar o goleiro Vozinha, que se tornou um dos grandes nomes da Copa do Mundo de 2026 atuando por Cabo Verde. Aos 40 anos, o arqueiro está livre no mercado após encerrar seu contrato com o Chaves, de Portugal, e desperta o interesse de diversos clubes após boas atuações contra grandes seleções, como Espanha, Uruguai e Argentina. Com o goleiro, a equipe cabo-verdiana não perdeu para nenhum dos campeões do mundo nos 90 minutos. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

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Vozinha e Lionel Messi em Argentina x Cabo Verde pela Copa do Mundo. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O clube sul-americano já enviou uma proposta inicial para contar com o jogador por uma temporada, e o staff de Vozinha teria respondido com uma contraproposta. A diretoria do Colo-Colo vê no veterano uma peça ideal para reforçar o elenco, mas ainda decidirá se avança pelo goleiro cabo-verdiano ou por Santiago Mele, que atua no Monterrey, do México. Se o acordo for fechado, o atleta terá a oportunidade de disputar competições nacionais e buscar uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano, já que a equipe chilena não disputa nenhuma competição internacional no momento.

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Vozinha quer seguir jogando após a Copa

Vozinha atualmente está sem clube (Foto: Divulgação/FIFA)

Apesar da explosão de popularidade que rendeu ao goleiro quase 30 milhões de seguidores nas redes sociais, ganhos com publicidade e encontros com lendas como Ronaldo Fenômeno e René Higuita, Vozinha mantém os pés no chão quanto aos critérios para definir seu novo destino. O goleiro deixou claro que sua prioridade é a continuar jogando, e não se interessa por propostas que visem apenas o retorno comercial de sua imagem.

— Vou escolher o time que me quer como jogador, e não para marketing — afirmou o defensor em entrevista recente, destacando que pretende atuar por mais uma ou duas temporadas.

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A trajetória de Vozinha até o destaque na Copa foi marcada por desafios, desde a infância em Cabo Verde, onde as oportunidades para o futebol profissional são limitadas, até a consolidação em gramados europeus. O Colo-Colo enfrenta a concorrência de equipes da Major League Soccer (MLS), como o Inter Miami, e de sondagens do futebol brasileiro.

O jogador já sinalizou positivamente ao interesse chileno ao seguir o perfil oficial do clube nas redes sociais, o que alimentou as expectativas dos torcedores. A decisão final sobre o futuro do goleiro deve ser tomada ainda nesta semana, enquanto ele avalia as propostas que permitam conciliar o alto nível competitivo com a paixão que ainda demonstra pelo esporte aos 40 anos.

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