Entenda a relação de Justin Bieber com Martinelli, da Seleção Brasileira Cantor canadense acompanha a carreira do atacante do Arsenal

A relação entre Justin Bieber e Gabriel Martinelli voltou a chamar a atenção durante a Copa do Mundo de 2026. O motivo foi a descoberta de que o astro canadense segue o atacante da Seleção Brasileira nas redes sociais, o que despertou a curiosidade dos torcedores sobre a origem dessa conexão.

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Apesar das especulações e memes que circularam na internet, a explicação é simples: o vínculo entre os dois nasceu por causa do futebol. Justin Bieber é conhecido por acompanhar o Arsenal, clube inglês onde Martinelli atua desde 2019, e passou a demonstrar interesse pela trajetória do brasileiro ao longo da última temporada.

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Justin Bieber acompanha Martinelli desde 2025

O cantor começou a interagir publicamente com conteúdos relacionados ao atacante em 2025. Na ocasião, Bieber compartilhou em seus Stories uma publicação de Martinelli após um gol marcado pelo Arsenal. Pouco tempo depois, também publicou vídeos assistindo a partidas da equipe inglesa e passou a seguir o jogador no Instagram.

A aproximação aconteceu após a pré-temporada do Arsenal nos Estados Unidos. Embora Martinelli não tenha encontrado o artista pessoalmente, alguns companheiros de equipe tiveram contato com Bieber durante a visita do cantor a um jogo do clube.

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Publicação de Justin Bieber em gol marcado por Gabriel Martinelli (Foto: Reprodução)

O que Martinelli disse sobre a conexão

Em entrevista à CazéTV, Gabriel Martinelli afirmou acreditar que o interesse do cantor está diretamente ligado à paixão dele pelo Arsenal.

— Ele é torcedor do Arsenal. Na pré-temporada passada, quando fomos para os Estados Unidos, ele foi ao jogo. Acabei não vendo ele, mas alguns jogadores tiraram foto com ele. Depois, ele repostou uma foto minha de um gol e começou a me seguir. Minha esposa ficou maluca e disse que eu tinha que chamar ele para assistir a um jogo do Arsenal — contou o atacante.

Saiba os detalhes da apresentação de Justin Bieber e companhia na final da Copa do Mundo

A Fifa anunciou, que Justin Bieber será uma das atrações principais do show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026. O cantor canadense se junta a Madonna, Shakira e ao grupo sul-coreano BTS na primeira apresentação musical realizada durante o intervalo de uma decisão do Mundial. Segundo a entidade, o show terá duração de 11 minutos e será realizado sem alterar o tempo regulamentar do intervalo da partida.

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A final será disputada neste domingo (19), no New York New Jersey Stadium, nos Estados Unidos e, além dos quatro artistas principais, o espetáculo contará com apresentações de Burna Boy, do maestro Gustavo Dudamel e do PS22 Chorus, com participação do Coldplay. A curadoria artística do evento é assinada por Chris Martin, vocalista da banda britânica.

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