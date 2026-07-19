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Messi publica mensagem antes da final e indica despedida da Argentina

Craque argentino exaltou a trajetória do grupo e afirmou o legado da equipe

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 09:05
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Lionel Messi comemora de joelhos a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo
Lionel Messi comemora de joelhos a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

A final da Copa do Mundo deve ser o último capítulo de Lionel Messi em Mundiais e, talvez, com a camisa da seleção argentina. Neste domingo, horas antes da decisão, o camisa 10 publicou em suas redes sociais uma mensagem em tom de agradecimento e possível despedida. O astro transmitiu uma emocionante mensagem de união, gratidão e legado.

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    O mais bonito de todos esses anos nunca foram apenas os títulos, mas sim toda a caminhada. Compartilhar o dia a dia com este grupo, competir juntos, nos levantar nos momentos difíceis e desfrutar de cada passo.

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    Messi também destaca que, em todos os 22 anos defendendo a Argentina, o mais importante da trajetória da seleção não foram apenas os títulos conquistados, mas a convivência, a superação dos momentos difíceis e a construção de uma história que, independente do resultado da final da Copa, "ninguém poderá apagar". 

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    • Obrigado a cada um dos meus companheiros, à comissão técnica e a todas as pessoas que trabalham todos os dias para que esta Seleção continue sendo uma família.

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    Aconteça o que acontecer amanhã, este grupo já escreveu uma história que nunca vamos esquecer e que ninguém poderá apagar.

    Outros jogadores, como Rodrigo De Paul e Cuti Romero, também divulgaram a publicação e escreveram suas mensagens de agradecimento. Lionel Messi ainda não confirmou se a partida diante da Espanha será a última de sua carreira com a camisa da Argentina, nem mesmo se esse será realmente o seu "último tango" por Copas do Mundo, apesar de todos os cenários apontarem que sim.

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    Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)
    Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    Lionel Messi estreou pela Argentina no dia 17 de agosto de 2004, há 22 anos. Quase dois anos depois, no dia 16 de junho de 2006, Messi estreou na Copa do Mundo, na Alemanha. Em Mundiais, foram 33 jogos, 21 gols e 12 assistências até este momento, sendo o segundo segundo maior artilheiro e maior assistente da história do torneio. Pela Argentina são 206 jogos, com 125 gols e 68 assistências somadas com a camisa albiceleste, também sendo o maior goleador do país e o maior assistente da história do futebol de seleções. 

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    O capítulo final da história de Lionel Messi, ao menos em Mundiais, será escrito neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio MetLife, contra a Espanha. O confronto vale o tetracampeonato argentino e o segundo de Messi na carreira.

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