logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Quem é a esposa de Cucurella? Modelo relatou ameaça de morte recentemente

Cucurella e Claudia Rodríguez estão juntos desde 2017

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
19/07/2026 09:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Marc Cucurella e sua esposa, Claudia (Foto: Reprodução/Instagram)
Marc Cucurella e sua esposa, Claudia (Foto: Reprodução/Instagram)

Marc Cucurella, lateral da Espanha e do Real Madrid, é casado com Claudia Rodríguez desde 2017, com quem tem três filhos, Mateo, Rio e Bella. Também espanhola, sua esposa é uma modelo e uma criadora de conteúdo. Neste domingo (19), o atleta disputa sua primeira final de Copa do Mundo.

  • Lionel Messi e Lamine Yamal se enfrentam na final da Copa do Mundo 2026

    Espanha x Argentina: Supercomputador projeta vencedor da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Jogadores da Espanha comemoram gol contra a França

    Da revolução do passe ao jogo vertical: como o meio de campo da Espanha mudou de 2010 para 2026

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Lionel Scaloni, treinador da Argentina, e Luis de La Fuente, comandante da Espanha, se cumprimentando em coletiva de imprensa antes da final da Copa do Mundo.

    Espanha e Argentina se enfrentam na final da Copa com elencos bilionários; veja cifras

    Lance! Negócios
    Há 1 dia

    • ➡️ Filho autista e personalidade forte: conheça Cucurella, destaque da Espanha na Copa

    Recentemente, sua esposa recebeu ameaças de morte nas redes sociais, depois do anúncio da transferência de Cucurella do Chelsea ao Real Madrid. Segundo a influenciadora, muitas das mensagens vieram da torcida do Barcelona, clube que formou o atleta, onde ele disputou apenas uma partida como profissional, na temporada de 2017/2018.

    continua após a publicidade

    Comemoração

    A comemoração de Marc Cucurella está totalmente ligada a sua esposa e filhos. O lateral já explicou, quando jogava no Chelsea, que leu que um pinguim escolhe uma parceira e fica com ela durante toda a sua vida. O atleta mandou isso para sua companheira, dizendo que quando marcasse seus gols, comemoraria desta forma.

  • Messi e Rodri se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste domingo (19/07)

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 horas
  • De braços abertos, Messi celebra gol de empate da Argentina contra o Egito

    Messi precisa de quantos gols para passar Mbappé e ser o artilheiro da Copa?

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 horas
  • Contra o Japão, Martinelli de boca aberta em movimento com camisa amarela e short azul

    Entenda a relação de Justin Bieber com Martinelli, da Seleção Brasileira

    Fora de Campo
    Há 13 horas

    • Segundo ele, esta comemoração é muito importante, já que além de ser uma homenagem para sua esposa, seus filhos também gostam e fazem em casa.

    continua após a publicidade
    Marc Cucurella em ação pela Espanha na Copa do Mundo de 2026
    Marc Cucurella em ação pela Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: David Ramos/Getty Images/AFP)

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    ➡️ Aposte na final da Copa do Mundo

    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Diagnóstico do filho mudou prioridades

    Embora tenha construído uma carreira de sucesso no futebol europeu, Cucurella afirma que a decisão mais importante da vida aconteceu longe dos gramados. Pai de MateoRio e Bella, o lateral viu sua rotina mudar completamente após o filho mais velho receber o diagnóstico de autismo. O jogador e a esposa, Claudia Rodríguez, revelaram que enfrentaram um período difícil até compreenderem a condição da criança e encontrarem uma estrutura adequada para seu desenvolvimento, experiência que passou a influenciar diretamente todas as decisões da família.

    O tema teve peso, inclusive, na escolha do novo clube. Durante a negociação que o levou do Chelsea ao Real Madrid, Cucurella explicou que a prioridade não era apenas o projeto esportivo, mas também encontrar uma cidade que oferecesse escolas especializadas e acompanhamento adequado para Mateo. Segundo o espanhol, atualmente nenhuma proposta é analisada sem considerar primeiro a adaptação da família, colocando o bem-estar do filho acima da carreira.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Messi ao lado de Gavi (Foto: Reprodução)

    Copa do Mundo

    Yamal e mais: Messi tem foto com outros jogadores da Espanha quando crianças

    Há 1 hora
    Rodri comemorando a vitória da Espanha sobre a França, na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Quem é Rodri? Conheça o volante que comanda a Espanha na final da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Shakira fará apresentação na final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Show do intervalo da final: atrações, duração e tudo que você precisa saber

    Há 2 horas
    Argentina de Lionel Messi corre atrás do Tetra da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    É hoje! Espanha e Argentina decidem a Copa do Mundo; veja prováveis escalações

    Há 2 horas
    Artista indiano Sudarsan Pattnaik faz escultura da final da Copa do Mundo 2026 entre Espanha e Argentina (Foto: AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Sabe tudo sobre Espanha x Argentina? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Iniesta Copa do Mundo 2010

    Lancepédia

    Final da Copa de 2010: Espanha bate Holanda e conquista mundo pela primeira vez

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Scaloni passa instruções a Messi durante duelo entre Argentina e Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo

    Da seca às glórias: Argentina abandona fracassos e busca 5º título em oito anos

    Messi na Copa de 2022

    Final da Copa de 2022: Sob a batuta de Messi, Argentina conquista o tricampeonato

    Slavko Vincic será o árbitro da Copa do Mundo de 2026

    Quem é o árbitro de Espanha x Argentina na final da Copa do Mundo?

    Taça da Copa do Mundo

    Espanha x Argentina: inteligência artificial crava campeã da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2014 - Alemanha x Argentina (Foto: Paulo Sérgio/ LANCE!Press)

    Final da Copa de 2014: Outra vez, a Alemanha impede Argentina de ser tricampeã

    Lionel Messi e Lamine Yamal se enfrentam na final da Copa do Mundo 2026

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (19/07/2026)

    Lionel Scaloni e Luis de la Fuente se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha

    Quantos títulos de Copa do Mundo Espanha e Argentina têm?

    Lionel Messi comemora de joelhos a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo

    Com base na Espanha, Messi se diferencia dos Europeus por 'gene argentino'

    Yamal com os braços erguidos jogando pela Espanha

    Espanha troca tiki-taka por agressividade e desafia a Argentina na final da Copa