Quem é a esposa de Cucurella? Modelo relatou ameaça de morte recentemente
Cucurella e Claudia Rodríguez estão juntos desde 2017
Marc Cucurella, lateral da Espanha e do Real Madrid, é casado com Claudia Rodríguez desde 2017, com quem tem três filhos, Mateo, Rio e Bella. Também espanhola, sua esposa é uma modelo e uma criadora de conteúdo. Neste domingo (19), o atleta disputa sua primeira final de Copa do Mundo.
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Recentemente, sua esposa recebeu ameaças de morte nas redes sociais, depois do anúncio da transferência de Cucurella do Chelsea ao Real Madrid. Segundo a influenciadora, muitas das mensagens vieram da torcida do Barcelona, clube que formou o atleta, onde ele disputou apenas uma partida como profissional, na temporada de 2017/2018.
Comemoração
A comemoração de Marc Cucurella está totalmente ligada a sua esposa e filhos. O lateral já explicou, quando jogava no Chelsea, que leu que um pinguim escolhe uma parceira e fica com ela durante toda a sua vida. O atleta mandou isso para sua companheira, dizendo que quando marcasse seus gols, comemoraria desta forma.
Segundo ele, esta comemoração é muito importante, já que além de ser uma homenagem para sua esposa, seus filhos também gostam e fazem em casa.
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Diagnóstico do filho mudou prioridades
Embora tenha construído uma carreira de sucesso no futebol europeu, Cucurella afirma que a decisão mais importante da vida aconteceu longe dos gramados. Pai de Mateo, Rio e Bella, o lateral viu sua rotina mudar completamente após o filho mais velho receber o diagnóstico de autismo. O jogador e a esposa, Claudia Rodríguez, revelaram que enfrentaram um período difícil até compreenderem a condição da criança e encontrarem uma estrutura adequada para seu desenvolvimento, experiência que passou a influenciar diretamente todas as decisões da família.
O tema teve peso, inclusive, na escolha do novo clube. Durante a negociação que o levou do Chelsea ao Real Madrid, Cucurella explicou que a prioridade não era apenas o projeto esportivo, mas também encontrar uma cidade que oferecesse escolas especializadas e acompanhamento adequado para Mateo. Segundo o espanhol, atualmente nenhuma proposta é analisada sem considerar primeiro a adaptação da família, colocando o bem-estar do filho acima da carreira.
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