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Messi amplia recorde de Pelé em Copas do Mundo em classificação da Argentina

Camisa 10 da Argentina está na segunda final consecutiva do Mundial

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 18:08
Atualizado há 2 minutos
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Lionel Messi cobrando escanteio durante Inglaterra 1 x 2 Argentina
Lionel Messi cobrando escanteio durante Inglaterra 1 x 2 Argentina (Foto: Thomas Coex/AFP)

Com os dois passes para gol na vitória de virada da Argentina sobre a Inglaterra, por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), em Atlanta, nos Estados Unidos, Lionel Messi abriu larga vantagem do recorde que pertencia a Pelé como o maior garçom da história das Copas do Mundo. O argentino chegou a 12 assistências na em seis Mundiais, superando o Rei do Futebol, que acumulou nove em quatro participações.

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    Além de superar Pelé em assistências, Messi é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo com 21 gols marcados em seis edições. O veterano de 39 anos possui um tento a mais em relação a Kylian Mbappé, que persegue a façanha do camisa 10 da Argentina.

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      • 1.
    1. Maior artilheiro da história da Copa do Mundo - 21 gols
      2. 2.
    2. Maior assistente da história da Copa do Mundo - 12 assistências
      3. 3.
    3. Mais participações em gols na história da Copa do Mundo - 30
      4. 4.
    4. Maior número de vitórias em Copas do Mundo - 22 vitórias
      5. 5.
    5. Mais participações em Copas do Mundo - 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)
      6. 6.
    6. Mais gols em jogos consecutivos de Copa do Mundo - 9 jogos
      7. 7.
    7. Mais gols em jogos consecutivos de mata-mata de Copa do Mundo - 6 jogos
    Messi cobra escanteio durante classificação da Argentina sobre a Inglaterra
    Messi cobra escanteio durante classificação da Argentina sobre a Inglaterra (Foto: Thomas Coex/AFP)

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    Montagem com Harry Kane, com a camisa branca da Inglaterra, e Lionel Messi, com a camisa reserva azul-marinho da Argentina, comemorando seus gols.

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