Messi amplia recorde de Pelé em Copas do Mundo em classificação da Argentina
Camisa 10 da Argentina está na segunda final consecutiva do Mundial
Com os dois passes para gol na vitória de virada da Argentina sobre a Inglaterra, por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), em Atlanta, nos Estados Unidos, Lionel Messi abriu larga vantagem do recorde que pertencia a Pelé como o maior garçom da história das Copas do Mundo. O argentino chegou a 12 assistências na em seis Mundiais, superando o Rei do Futebol, que acumulou nove em quatro participações.
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Além de superar Pelé em assistências, Messi é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo com 21 gols marcados em seis edições. O veterano de 39 anos possui um tento a mais em relação a Kylian Mbappé, que persegue a façanha do camisa 10 da Argentina.
Recordes de Messi pela Argentina em Copas do Mundo
- Maior artilheiro da história da Copa do Mundo - 21 gols
- Maior assistente da história da Copa do Mundo - 12 assistências
- Mais participações em gols na história da Copa do Mundo - 30
- Maior número de vitórias em Copas do Mundo - 22 vitórias
- Mais participações em Copas do Mundo - 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)
- Mais gols em jogos consecutivos de Copa do Mundo - 9 jogos
- Mais gols em jogos consecutivos de mata-mata de Copa do Mundo - 6 jogos
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