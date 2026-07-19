Messi precisa de quantos gols para passar Mbappé e ser o artilheiro da Copa? Jogador foi ultrapassado por Mbappé na artilharia

A disputa pela artilharia da Copa do Mundo ficou ainda mais acirrada neste sábado (18). Ao balançar as redes duas vezes no confronto contra a Inglaterra pela disputa do terceiro lugar, o francês Kylian Mbappé se isolou como o maior goleador da história da competição. Com esses gols, o camisa 10 atingiu a marca de 22 tentos em Copas, superando o argentino Lionel Messi, que chega à final da Copa com 21 gols.

O feito de Mbappé também o coloca na liderança isolada da edição de 2026. O atacante do Real Madrid encerra sua participação no torneio com 10 gols marcados, abrindo uma vantagem momentânea sobre Messi, que soma oito tentos até agora. Agora, o argentino terá a oportunidade de reverter a situação na final deste domingo (19), em Nova Jersey.

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➡️ Mbappé passa Messi e vira maior artilheiro da história da Copa

O caminho para o argentino recuperar o recorde histórico

Messi corre durante treino da Argentina antes da final da Copa do Mundo contra a Espanha (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Para que Lionel Messi volte a ser o maior artilheiro da história das Copas do Mundo ainda nesta edição, precisará marcar contra a Espanha na final. Como Mbappé chegou aos 22 gols, Messi, que possui 21, precisa de apenas um tento para igualar o rival francês no topo histórico. Entretanto, para ultrapassá-lo e ser o artilheiro isolado, o atacante precisa atingir a marca de 23 gols, ou seja, o capitão argentino precisará balançar as redes pelo menos duas vezes na grande decisão.

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Messi e Mbappé brigam pela artilharia da Copa de 2026; entenda critérios se quantidade de gols for igual

Messi e Mbappé brigam pela artilharia da Copa (Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP - CHARLY TRIBALLEAU / AFP).

Na briga pela artilharia da edição de 2026, a situação é diferente devido aos critérios de desempate da Fifa. Mbappé lidera com 10 gols, enquanto Messi tem oito. Se Messi marcar dois gols na final e empatar em 10 a 10 com o francês, ele poderá assumir a liderança da artilharia e conquistar a Chuteira de Ouro devido ao número de assistências.

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O regulamento da Fifa considera o número de passes para gol como o primeiro critério de desempate. Nesse quesito, Messi e Mbappé empatam com 4 assistências cada. Portanto, se ambos terminarem com 10 gols, o argentino precisará ainda de uma assistência, para além dos dois gols, para ser o artilheiro oficial.

Caso Messi queira liderar o ranking de gols de forma isolada, sem depender de critérios técnicos, ele precisará marcar três vezes contra a Espanha, chegando a 11 gols no total. Se houver empate também em gols e assistências, a Fifa recorrerá ao terceiro critério: o menor número de minutos em campo por participação direta em gol, ou seja, quem leva menos tempo para marcar.

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Aos 39 anos, Messi entra em campo buscando o bicampeonato consecutivo da Argentina contra a Espanha neste domingo (19), Às 16h.

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