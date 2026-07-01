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Elenco da Argentina faz churrasco antes de jogo contra Cabo Verde na Copa

Albiceleste busca vaga nas oitavas de final do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 17:25
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Lionel Messi sorri em treino da Argentina visando o jogo com Cabo Verde, pela Copa do Mundo
Lionel Messi sorri em treino da Argentina visando o jogo com Cabo Verde, pela Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

O elenco da Argentina fez um churrasco antes do jogo contra Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo, que será disputado na sexta-feira (3). Na terça-feira (31), os atletas aproveitaram um final de dia leve em Kansas City antes da viagem para Miami.

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    Presidente da Associação de Futebol da Argentina (AFA), Chiqui Tapia divulgou um vídeo nas redes sociais dos bastidores do churrasco. Nas imagens, Dibu Martínez, Lautaro Martínez, Giuliano Simeone e o técnico Lionel Scaloni participaram da refeição comandada por Diego Iacovone.

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    Nas redes sociais, Dibu Martínez brincou sobre os diversos cortes de carne no churrasco da Argentina antes do jogo contra Cabo Verde. Em dado momento, o goleiro também comentou sobre a presença do nutricionista da seleção estar presente e de olho nos atletas.

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    • Os churrascos no elenco da Argentina não são necessariamente uma novidade. Na Copa do Mundo de 2022, a Albiceleste já havia feito algumas refeições com diversos cortes de carne, e Chiqui Tapia revelou ter sido o quarto assado na atual edição.

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    Na sexta-feira (3), a Argentina enfrenta Cabo Verde, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Quem avançar às oitavas de final encara Egito ou Austrália.

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    Parte do elenco da Argentina durante churrasco antes de jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo
    Parte do elenco da Argentina durante churrasco antes de jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo (Foto: Arquivo pessoal/Chiqui Tapia)
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