Veja gols em Brasil x Egito: Bruno Guimarães abre o placar, Ziko empata e Endrick amplia
Partida é a última da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo
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Brasil abriu o placar diante do Egito com gol de Bruno Guimarães, e Ziko empatou logo em seguida, neste sábado (6), em Cleveland, pelo último teste antes da estreia na Copa do Mundo, que será no próximo sábado (13), contra o Marrocos.
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Quando o cronometro marcava os seis minutos da primeira etapa, a Seleção Brasileira apertou a marcação na saída de bola, e Bruno Guimarães desarmou Lashin. O volante conduz e finaliza colocado da entrada da área, acertando o cantinho esquerdo do goleiro para abrir o placar.
Veja o gol:
June 6, 2026
Logo em seguida, aos 8 minutos, Marquinhos recebe na direita e tenta recuo para Alisson, mas pega fraco na bola e entrega para Ziko, que domina e finaliza na saída do goleiro brasileiro.
Veja o gol:
June 6, 2026
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Na volta para a segunda etapa, Matheus Cunha e Douglas Santos pressionam bem e conseguem recuperação no campo de ataque. A bola sobra com Raphinha, que faz boa jogada pela esquerda e cruza rasteiro para Endrick finalizar de primeira na área para recolocar o Brasil na frente.
Veja o gol:
June 6, 2026
Calendário da Seleção Brasileira
Brasil
- 06/06 - amistoso contra o Egito, em Cleveland (EUA)
- 13/06 - estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, em Nova Jersey (EUA)
- 19/06 - segundo jogo contra o Haiti, na Filadélfia (EUA)
- 24/06 - terceiro jogo contra a Escócia, em Miami (EUA)
Egito
- 06/06 - amistoso contra o Brasil, em Cleveland (EUA)
- 15/06 - estreia na Copa do Mundo contra a Bélgica, em Seattle (EUA)
- 21/06 - segundo jogo contra a Nova Zelândia, em Vancouver (CAN)
- 27/06 - terceiro jogo contra o Irã, em Seattle (EUA)
Ficha do jogo
Brasil x Egito: Amistoso internacional – preparação para a Copa do Mundo
Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Huntington Bank Field, Cleveland (EUA)
Onde assistir: Globo, SporTV e GeTV
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