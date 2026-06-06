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Veja gols em Brasil x Egito: Bruno Guimarães abre o placar, Ziko empata e Endrick amplia

Partida é a última da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 06/06/2026
19:28
Atualizado há 0 minutos
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Bruno Guimarães e Lucas Paquetá durante comemoração de gol em Brasil x Egito (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraBruno Guimarães e Lucas Paquetá durante comemoração de gol em Brasil x Egito (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Brasil abriu o placar diante do Egito com gol de Bruno Guimarães, e Ziko empatou logo em seguida, neste sábado (6), em Cleveland, pelo último teste antes da estreia na Copa do Mundo, que será no próximo sábado (13), contra o Marrocos.

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Quando o cronometro marcava os seis minutos da primeira etapa, a Seleção Brasileira apertou a marcação na saída de bola, e Bruno Guimarães desarmou Lashin. O volante conduz e finaliza colocado da entrada da área, acertando o cantinho esquerdo do goleiro para abrir o placar.

Veja o gol:

Logo em seguida, aos 8 minutos, Marquinhos recebe na direita e tenta recuo para Alisson, mas pega fraco na bola e entrega para Ziko, que domina e finaliza na saída do goleiro brasileiro.

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Veja o gol:

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Na volta para a segunda etapa, Matheus Cunha e Douglas Santos pressionam bem e conseguem recuperação no campo de ataque. A bola sobra com Raphinha, que faz boa jogada pela esquerda e cruza rasteiro para Endrick finalizar de primeira na área para recolocar o Brasil na frente.

Veja o gol:

Calendário da Seleção Brasileira

Brasil

  • 06/06 - amistoso contra o Egito, em Cleveland (EUA)
  • 13/06 - estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, em Nova Jersey (EUA)
  • 19/06 - segundo jogo contra o Haiti, na Filadélfia (EUA)
  • 24/06 - terceiro jogo contra a Escócia, em Miami (EUA)

Egito

  • 06/06 - amistoso contra o Brasil, em Cleveland (EUA)
  • 15/06 - estreia na Copa do Mundo contra a Bélgica, em Seattle (EUA)
  • 21/06 - segundo jogo contra a Nova Zelândia, em Vancouver (CAN)
  • 27/06 - terceiro jogo contra o Irã, em Seattle (EUA)

Ficha do jogo

Brasil x Egito: Amistoso internacional – preparação para a Copa do Mundo

Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Huntington Bank Field, Cleveland (EUA)
Onde assistir: Globo, SporTV e GeTV

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Time titular da Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Time titular da Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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