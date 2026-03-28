Brasil cai no ranking da Fifa de novo e assume pior posição dos últimos anos
Argentina vence a Mauritânia, mas perde posição para a França; veja top 10 completo
A derrota por 2 a 1 para a França ainda gera consequências para o Brasil. Com o revés, a Seleção, que já havia sido ultrapassada por Portugal, também foi superada pela Holanda e caiu da quinta para a sétima posição no ranking da Fifa neste mês. A seguir, o Lance! explica o funcionamento do atual formato da lista e os motivos da queda brasileira.
Triunfos de Holanda e Argentina ⬆️⬇️
A Holanda venceu a Noruega por 2 a 1 na sexta-feira (27), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã. O primeiro gol da partida foi marcado aos 24 minutos do primeiro tempo, por Andreas Schjelderup, em chute colocado após superar a marcação de Denzel Dumfries.
Ainda na etapa inicial, os holandeses empataram com Virgil van Dijk, de cabeça, após cobrança de escanteio de Teun Koopmeiners, aos 35'. A virada ocorreu no início do segundo tempo, aos 6', quando Dumfries cruzou e Tijjani Reijnders, livre na área, finalizou para definir o placar.
Com o resultado, o Brasil caiu da sexta para a sétima posição no ranking, com 1.756,49 pontos, enquanto a Holanda assumiu o sexto lugar (1.759,42 pontos). Portugal, com 1.760,38 pontos, já estava na quinta posição desde a derrota brasileira para a França, na quinta-feira (26).
Outra mudança inusitada na última atualização foi a queda da Argentina da segunda para a terceira posição, após ser ultrapassada pela França. Mesmo com a vitória sobre a Mauritânia por 2 a 1 em amistoso disputado na sexta, o resultado magro contra o modesto adversário não foi suficiente para manter a equipe no posto anterior.
Histórico do Brasil 🟢🟡
Em dezembro de 2025, a Fifa realizou a última atualização do ranking mundial de seleções masculinas antes do calendário de 2026. A Seleção encerrou o ano na quinta colocação, a mesma posição ocupada nas três temporadas anteriores.
Esta não é a primeira vez que a equipe fica fora do top 5. Em setembro do ano passado, já sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil perdeu uma posição no ranking e ficou na sexta posição, devido à vitória sobre o Chile e à derrota para a Bolívia. No entanto, a pior posição da Amarelinha na história foi em 2013, quando caiu para a 22ª posição.
Apesar da queda, a Canarinho terá a oportunidade de recuperar o posto já no próximo compromisso, diante da Croácia, na terça-feira (31), em Orlando. O confronto marca o último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026 e pode impactar diretamente a posição da equipe no ranking.
A possibilidade de mudanças imediatas se deve a uma atualização recente implementada pela Fifa. A entidade passou a divulgar o ranking de forma dinâmica, com atualizações em tempo real após cada partida. O novo modelo tem como objetivo dar mais transparência ao sistema de pontuação e permitir que torcedores acompanhem instantaneamente as alterações nas posições das seleções.
Ranking da Fifa atualizado🔝🔟
- Espanha — 1.879,12 pontos
- França — 1.873,96 pontos
- Argentina — 1.873,96 pontos
- Inglaterra — 1.832,62 pontos
- Portugal — 1.760,38 pontos
- Holanda — 1.759,42 pontos
- Brasil — 1.756,49 pontos
- Marrocos — 1.753,07 pontos
- Bélgica — 1.730,71 pontos
- Alemanha — 1.728,49 pontos
