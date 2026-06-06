Brasil bate o Egito antes da Copa, mas ganha preocupação na lateral

CLEVELAND, OH (EUA) - Vitória e preocupação foram o saldo do último amistoso da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo. Neste sábado (6), um Brasil que rodou 22 jogadores em pouco mais de 90 minutos derrotou o Egito por 2 a 1, em Cleveland, com gols de Bruno Guimarães e Endrick — Ziko descontou. Mas o time saiu de campo sem deixar o torcedor convencido, e com uma potencial baixa: Wesley, que sentiu lesão ainda no primeiro tempo e deixou o campo chorando.

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Como foi Brasil x Egito

Primeiro tempo de vacilos e preocupação com Wesley

A Seleção Brasileira começou o jogo impondo pressão alta. A dupla de zaga e os laterais partiam quase a partir do meio-campo, dificultando a saída de jogo egípcia e buscando o erro adversário. Foi através de um deles que Bruno Guimarães roubou a bola na linha da grande área e abriu o marcador em chute colocado na esquerda, aos 6. Mas a vitória parcial foi efêmera: quatro minutos depois, Marquinhos, que estava de costas para o gol, tentou passe para Alisson, mas Ziko interceptou e, livre, empatou o confronto. Para piorar, Wesley sentiria lesão minutos mais tarde e deixaria o campo chorando. Passa a ser dúvida para a Copa do Mundo.

Ancelotti muda todo time no segundo tempo

Assim como fizera no amistoso com o Panamá, Carlo Ancelotti mexeu em todo o time no segundo tempo. Raphinha foi o único que começou a partida a voltar a campo pelo Brasil; no Egito, o astro Mo Salah também alinhou.

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Os reservas mantiveram a pressão ofensiva nos primeiros minutos, mas aparentando mais fome de gol. Aos 6, Raphinha deu assistência e Endrick, de primeira, fez 2 a 1. A partir daí, o time brasileiro tratou de administrar o jogo e o calor, levando o resultado até o fim da partida.

Bruno Guimarães teve grande exibição no primeiro tempo e marcou gol (Foto: Kirk Irwin/AFP)

Visão do Lance!

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Gol de Endrick nos primeiros minutos do segundo tempo deu ao Brasil a tranquilidade que precisava para conduzir o jogo; falha de Marquinhos e a lesão de Wesley tinham deixado o time de Ancelotti tenso na primeira parte.

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Deu aula 🏅

Bruno Guimarães foi o diferencial da Seleção Brasileira. Bem no desarme, nos passes em profundidade e nos lançamentos. De quebra, marcou o gol que abriu a contagem.

Ficou abaixo 📉

Capitão do Brasil, Marquinhos não teve uma boa jornada diante do Egito. O zagueiro entregou a bola para Ziko fazer o gol de empate, e levou cartão amarelo por falta no meio-campo antes da metade do primeiro tempo.

Ei, juiz!📣

O árbitro mexicano Adonai Escobedo teve pelo menos um lance bastante reclamado pelo time brasileiro. Foi em Vini Jr, aos 47 do primeiro tempo, quando o atacante girou sobre o marcador e foi tocado no pé dentro da área. O Brasil pediu pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

Não vou ver isso sozinho 👀

Os dois primeiros gols do jogo saíram de erros. Primeiro, Lasheen deu bobeira na entrada da área e Bruno Guimarães roubou a bola para fazer 1 a 0. Quatro minutos depois, Marquinhos tentou passe para Alisson, mas, de costas, não viu que Ziko estava por perto. O egípcio aproveitou para empatar.

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✅ FICHA TÉCNICA

Brasil 2 x 1 Egito

Amistoso Internacional

📅 Data e hora: sábado, 6 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA)

🥅 Gols: Bruno Guimarães (6'/1ºT), Ziko (10'/1ºT); Endrick (6'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Marquinhos (BRA); Hani (EGI)

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Alisson (Weverton); Wesley (Danilo), Marquinhos (Bremer), Ibañez (Léo Pereira) e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães (Danilo Santos); Lucas Paquetá (Luiz Henrique), Raphinha (Gabriel Martinelli), Vini Jr (Matheus) e Igor Thiago (Endrick).

EGITO (Técnico: Hossam Hassan)

Shoubeir; Fattouh, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathy (Hafez) e Mohamed Hani (Tarek Alaa); Marwan Attia (Zizo), Mohannad Lasheen (Ashor) e Mustafa Ziko (Adel); Trezeguet (Abdelmonem), Omar Marmoush (Abdelkarim) e Haitham Hassan (Salah).

🧑‍⚖️ Árbitro: Adonai Escobedo Gonzalez (MEX)