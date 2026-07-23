Noruega levará à Fifa protesto por decisão no caso Balogun Federação norueguesa questiona suspensão do cartão vermelho e cobra explicações da entidade

A Federação Norueguesa de Futebol (FNF) apresentará uma queixa formal à Fifa por causa do chamado caso Balogun, envolvendo a suspensão do cartão vermelho recebido pelo atacante dos Estados Unidos durante a Copa do Mundo de 2026. A informação foi revelada por Lise Klaveness, presidente da entidade, em entrevista ao "Times".

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A dirigente afirmou que pretende cobrar uma explicação oficial da Fifa e do presidente Gianni Infantino, defendendo que a decisão de anular a punição foi influenciada por fatores externos. Segundo Klaveness, flexibilizar uma regra desse tipo representa um risco para a credibilidade da competição.

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Dirigente cobra posicionamento da Fifa

Para a presidente da federação norueguesa, a entidade máxima do futebol precisa reconhecer que houve um erro na condução do caso e esclarecer como a decisão foi tomada.

— Quando flexibiliza uma regra como essa, você está entrando em uma espiral perigosa que coloca todo o jogo em risco. É preocupante para o jogo quando você compromete regras fundamentais.

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Em seguida, Klaveness reforçou que espera uma manifestação pública da Fifa sobre o episódio.

— É muito importante que haja uma comunicação honesta sobre o assunto. Todos sabemos que esse veredito foi influenciado por forças externas e não seguiu o devido processo legal. Precisamos que o líder da Fifa diga que isso foi um erro.

Balogun, atleta dos EUA, foi expulso aos 64 minutos de jogo (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES)

Relembre o caso Balogun

O episódio aconteceu na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina, quando Folarin Balogun foi expulso e, inicialmente, teria de cumprir suspensão automática. Dias depois, porém, o comitê disciplinar da Fifa suspendeu a punição e liberou o atacante para enfrentar a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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A decisão ganhou ainda mais repercussão após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar publicamente que havia pedido a Gianni Infantino a revisão da sanção aplicada ao jogador. Depois da confirmação da liberação de Balogun, Trump elogiou a medida adotada pela Fifa, enquanto o episódio passou a ser questionado por dirigentes e federações, entre elas a da Noruega.

Momento em que Balogun comete a falta e é expulso (Imagem: Michael Steele/Getty Images/AFP)

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