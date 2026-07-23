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Noruega levará à Fifa protesto por decisão no caso Balogun

Federação norueguesa questiona suspensão do cartão vermelho e cobra explicações da entidade

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 22:37
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Momento em que Balogun pisa no pé do adversário
Momento em que Balogun pisa o adversário e é expulso na Copa (Foto: Michael Steele/Getty Images/AFP)

A Federação Norueguesa de Futebol (FNF) apresentará uma queixa formal à Fifa por causa do chamado caso Balogun, envolvendo a suspensão do cartão vermelho recebido pelo atacante dos Estados Unidos durante a Copa do Mundo de 2026. A informação foi revelada por Lise Klaveness, presidente da entidade, em entrevista ao "Times".

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A dirigente afirmou que pretende cobrar uma explicação oficial da Fifa e do presidente Gianni Infantino, defendendo que a decisão de anular a punição foi influenciada por fatores externos. Segundo Klaveness, flexibilizar uma regra desse tipo representa um risco para a credibilidade da competição.

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Dirigente cobra posicionamento da Fifa

Para a presidente da federação norueguesa, a entidade máxima do futebol precisa reconhecer que houve um erro na condução do caso e esclarecer como a decisão foi tomada.

— Quando flexibiliza uma regra como essa, você está entrando em uma espiral perigosa que coloca todo o jogo em risco. É preocupante para o jogo quando você compromete regras fundamentais.

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Em seguida, Klaveness reforçou que espera uma manifestação pública da Fifa sobre o episódio.

— É muito importante que haja uma comunicação honesta sobre o assunto. Todos sabemos que esse veredito foi influenciado por forças externas e não seguiu o devido processo legal. Precisamos que o líder da Fifa diga que isso foi um erro.

Balogun, atleta dos EUA, foi expulso pelo brasileiro Raphael Claus
Balogun, atleta dos EUA, foi expulso aos 64 minutos de jogo (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES)

Relembre o caso Balogun

O episódio aconteceu na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina, quando Folarin Balogun foi expulso e, inicialmente, teria de cumprir suspensão automática. Dias depois, porém, o comitê disciplinar da Fifa suspendeu a punição e liberou o atacante para enfrentar a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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A decisão ganhou ainda mais repercussão após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar publicamente que havia pedido a Gianni Infantino a revisão da sanção aplicada ao jogador. Depois da confirmação da liberação de Balogun, Trump elogiou a medida adotada pela Fifa, enquanto o episódio passou a ser questionado por dirigentes e federações, entre elas a da Noruega.

Falta de Balogun no adversário
Momento em que Balogun comete a falta e é expulso (Imagem: Michael Steele/Getty Images/AFP)

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