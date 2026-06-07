menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Lesão tira Wesley da Copa do Mundo, e Éderson é convocado

Lateral passou por exame neste domingo que confirmou lesão na coxa

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Enviado Especial
Márcio Iannacca
Enviado Especial
Dia 07/06/2026
13:18
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Wesley é a primeira baixa da Seleção na Copa do Mundo
imagem cameraWesley é a primeira baixa da Seleção Brasileira para a Copa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O lateral-direito Wesley está fora da Copa do Mundo. O jogador, que sentiu contusão durante o amistoso do Brasil com o Egito nesse sábado (6), teve confirmada lesão no músculo adutor da coxa esquerda. A comissão técnica da Seleção decidiu convocar o volante Éderson, da Atalanta, para o lugar do lateral. O jogador se apresenta nesta segunda-feira à delegação brasileira nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Marquinhos aponta dificuldade 'determinante' para Seleção nos EUA

"A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial", diz trecho de comunicado divulgado pela confederação neste domingo (veja a íntegra ao final deste texto).

Wesley sentiu a lesão aos 16 minutos do primeiro tempo. O jogador fez um cruzamento na linha de fundo e levou a mão para trás da coxa. Depois, caminhou até o meio de campo e foi ao gramado. Ele saiu de campo chorando e foi consolado pelos companheiros.

continua após a publicidade

O lateral da Roma deixou o estádio em Cleveland mancando bastante e, apesar dos discursos de apoio, o semblante de pessimismo era visível entre alguns integrantes da delegação.

Confira o comunicado da CBF sobre o corte do Wesley:

A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Wesley foi reavaliado neste domingo pela comissão médica da Seleção Brasileira e submetido a exame de imagem.

continua após a publicidade

A ressonância magnética constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda.

A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial.

Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos.

Wesley sentiu lesão aos 16 minutos do amistoso do Brasil com o Egito (Foto: Kirk Irwin/Getty Images via AFP)
Wesley sentiu lesão aos 16 minutos do amistoso do Brasil com o Egito (Foto: Kirk Irwin/Getty Images via AFP)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias