Lesão tira Wesley da Copa do Mundo, e Éderson é convocado

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O lateral-direito Wesley está fora da Copa do Mundo. O jogador, que sentiu contusão durante o amistoso do Brasil com o Egito nesse sábado (6), teve confirmada lesão no músculo adutor da coxa esquerda. A comissão técnica da Seleção decidiu convocar o volante Éderson, da Atalanta, para o lugar do lateral. O jogador se apresenta nesta segunda-feira à delegação brasileira nos Estados Unidos.

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"A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial", diz trecho de comunicado divulgado pela confederação neste domingo (veja a íntegra ao final deste texto).

Wesley sentiu a lesão aos 16 minutos do primeiro tempo. O jogador fez um cruzamento na linha de fundo e levou a mão para trás da coxa. Depois, caminhou até o meio de campo e foi ao gramado. Ele saiu de campo chorando e foi consolado pelos companheiros.

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O lateral da Roma deixou o estádio em Cleveland mancando bastante e, apesar dos discursos de apoio, o semblante de pessimismo era visível entre alguns integrantes da delegação.

Confira o comunicado da CBF sobre o corte do Wesley:

A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Wesley foi reavaliado neste domingo pela comissão médica da Seleção Brasileira e submetido a exame de imagem.

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A ressonância magnética constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda.

A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial.

Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos.

Wesley sentiu lesão aos 16 minutos do amistoso do Brasil com o Egito (Foto: Kirk Irwin/Getty Images via AFP)

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