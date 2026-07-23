Campeão da Copa pela Argentina anuncia aposentadoria da seleção Nicolás Otamendi encerra trajetória pela Albiceleste após disputar a terceira final de Mundial da carreira

Nicolás Otamendi anunciou nesta quinta-feira (23) sua aposentadoria da seleção argentina. Aos 38 anos, o zagueiro se despede da Albiceleste após 21 anos de trajetória, encerrada na derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026. A decisão foi comunicada por meio de um vídeo e de uma carta publicada nas redes sociais.

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Despedida após a Copa do Mundo

Na mensagem, Otamendi afirmou que vestir a camisa da Argentina foi o maior privilégio de sua carreira e destacou que deixa a seleção com a sensação de ter dado tudo em campo. O defensor também lamentou não ter encerrado a trajetória com mais um título mundial, mas ressaltou o esforço da equipe durante toda a campanha.

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Além de agradecer aos torcedores e à família, o zagueiro deixou uma mensagem para a nova geração da seleção argentina, pedindo que os jogadores mantenham a confiança e continuem lutando mesmo após a derrota na decisão do Mundial.

"Hoje eu tenho que escrever as palavras mais difíceis de toda minha carreira. Sonhei muito pequeno vestir a camisa da seleção Argentina foi o maior privilégio que o futebol me deu. Defendi-a com a alma, com orgulho e com a responsabilidade de saber o que significa para milhões de argentinos. O destino quis que o meu último jogo fosse uma final do mundo. Não foi o resultado que queríamos, mas vou de cabeça erguida que esse grupo tentou até o último segundo. Despeço-me com a tranquilidade de ter largado tudo. Nunca guardei uma gota de esforço para mim, nunca deixei de acreditar e nunca deixei de sentir essa camisa como a maior honra da minha vida. Graças ao torcedor argentino. Obrigado pelo amor incondicional, por cada bandeira, por cada canção, por nos acompanhar nos bons momentos e, principalmente, nos mais difíceis. Vocês fizeram com que, cada vez que o hino tocasse, sentíssemos que não éramos onze jogadores, mas milhões defendendo o mesmo sonho. Graças à minha família. Eles foram meu refúgio em cada queda e minha força em cada desafio. Suportaram distâncias, ausências, lágrimas e frustrações. Este caminho nunca percorri sozinho; cada passo que demos juntos. E para aqueles que ainda estão vestindo esta camiseta hoje, quero dizer algo de coração: nunca deixem de acreditar. Haverá golpes que parecerão impossíveis de superar, mas esta camisa sempre recompensa aqueles que a defendem com humildade, sacrifício e amor. Levantem a cabeça, continuem lutando e não deixem que uma derrota lhes roube a ilusão. Estou convencido de que o próximo capítulo da nossa história será de vocês. Hoje me despeço da Seleção Argentina, mas com um orgulho imenso por ter representado meu país. Porque os títulos ficam na história, mas o amor por essas cores dura para a vida inteira. Obrigado, Argentina. Obrigado por me deixar realizar o sonho de ser campeão mundial e vestir a camisa mais linda do mundo. Até sempre, Seleção."

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Otamendi durante o hino nacional da Argentina em amistoso contra Honduras (Foto: Tim Warner/AFP)

Carreira pela Argentina

Pela Argentina, Otamendi disputou as Copas do Mundo de 2018, 2022 e 2026, conquistando o título no Catar e o vice-campeonato neste ano. O defensor também levantou os troféus da Copa América de 2021 e 2024, além da Finalíssima de 2022.

Sua última partida pela seleção foi marcada por momentos de tensão após o apito final da decisão contra a Espanha, quando discutiu com Rodri durante a confusão entre jogadores das duas equipes.

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Otamendi na Copa do Mundo de 2022 pela Argentina (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Novo desafio no River Plate

Após encerrar seu ciclo na seleção, Otamendi seguirá a carreira em clubes. O defensor já acertou sua transferência para o River Plate, encerrando uma passagem de seis temporadas pelo Benfica.

Ao longo da carreira, o argentino também defendeu Vélez Sarsfield, Porto, Atlético-MG, Valencia e Manchester City, consolidando-se como um dos principais zagueiros da história recente da seleção argentina.

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Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Nicolás Otamendi firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y será jugador de River desde el 1 de julio de 2026. pic.twitter.com/JEGRb75zCB — River Plate (@RiverPlate) May 29, 2026

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