Veja gols em Corinthians x Remo: Yuri Alberto marca duas vezes e Kaio César amplia Clube paulista está na frente

Corinthians e Remo estão se enfrentando nesta quinta-feira (23), em partida válida pela 19ª do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Em jogo com muitas chances, o Yuri Alberto marcou duas vezes para o Timão e o Kaio César ampliou.

Quando o cronometro marcava os 26 minutos da primeira etapa, Breno Bidon solta a bola para André no meio de campo, que dá um belo passe para Yuri Alberto. O camisa 9 do Corinthians invade a área e bate rasteiro para estufar as redes do Remo. É o primeiro do Timão no jogo.

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Veja o gol:

Corinthians 1x0 Remo



⚽️ Yuri Alberto

🥾 André



🏆 Brasileirão | 19ª rodada pic.twitter.com/GHny1Is18g — Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 23, 2026

Aos 39 minutos da primeira etapa, Kaio César faz linda jogada individual e lança para Yuri Alberto no campo de ataque. O camisa 9 vira o jogo para Labyad, que dá um lançamento perfeito para Breno Bidon. O volante encontrou Kaio César no meio da grande área para dar um peixinho para cabecear para o fundo das redes.

Veja o gol:

🚨 GOOOL! Kaio César!



Corinthians [2] - 0 Remo pic.twitter.com/JGnB6ASug6 — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) July 23, 2026

Jogo eletrizante do Timão. Aos 46 minutos Yuri Alberto amplia. André vira o joigo para Matheuzinho, que cruza para a grande área. Matheus Bidu toca de cabeça para o meio da área e vê Labyad tentar dominar e deixar para Yuri Alberto. O camisa 9 do Corinthians pega de primeira e manda para o fundo das redes de Marcelo Rangel.

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Veja o gol:

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Time do Corinthians posado, durante partida entre Corinthians e Remo válida pela 19a rodada do Campeonato Brasileiro 2026, realizada na Neo Química Arena, nesta quinta-feira (23) (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

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Histórico do confronto

Corinthians e Remo já se enfrentaram oito vezes na história, considerando todas as competições. O retrospecto é equilibrado: o Timão venceu duas partidas, houve três empates e o clube paraense levou a melhor em outras três oportunidades.

Como mandante, o Corinthians mantém vantagem no confronto. Em três jogos disputados em casa, a equipe alvinegra conquistou duas vitórias e empatou uma vez, permanecendo invicta diante do Remo. Já nos cinco duelos realizados em Belém, o cenário favorece os donos da casa, que somam três triunfos, enquanto os outros dois confrontos terminaram empatados.

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