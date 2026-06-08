Departamento Médico da Copa do Mundo: quem começa a competição como desfalque

A Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (11), mas, para alguns atletas, a estreia pode não acontecer na primeira rodada da competição. Jogadores importantes como Neymar, Arrascaeta, Ronald Araújo e outros nomes de destaque aparecem como dúvidas, enquanto alguns já foram cortados após lesões na preparação final.

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Grupo A

México - sem lesões.

África do Sul - O lateral-esquerdo Aubrey Modiba sofreu lesão muscular na reta final da temporada pelo Mamelodi Sundowns e chegou a ser dúvida para a Copa. Apesar disso, foi mantido na lista final de 26 jogadores por Hugo Broos, indicando evolução na recuperação. O jogador voltou aos treinos nesta segunda-feira (8) e deve estar disponível na estreia contra o México.

Coreia do Sul - O zagueiro Cho Yu-min foi cortado após sofrer lesão no pé durante amistoso contra Trinidad e Tobago. A federação confirmou cerca de oito semanas de afastamento. Para sua vaga, foi convocado Cho Wi-je.

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República Tcheca - sem lesões.

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Grupo B

Canadá - Alphonso Davies, principal nome da seleção, se recupera de lesão muscular na coxa esquerda e pode desfalcar a equipe na estreia. O zagueiro Moïse Bombito também segue em recuperação de cirurgia na perna e ainda é dúvida. O técnico Jesse Marsch aguarda até o último momento por sua condição.

Bósnia e Herzegovina - sem lesões.

Catar - sem lesões.

Suíça - sem lesões.

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Grupo C

Brasil - Wesley foi cortado após lesão no adutor da coxa sofrida em amistoso contra o Egito. Para seu lugar, foi convocado o volante Éderson. Neymar segue em recuperação de edema na panturrilha e será reavaliado antes da estreia.

Marrocos - Noussair Mazraoui sentiu lesão muscular durante amistoso contra a Noruega e deixou o jogo ainda no primeiro tempo. Abdessamad Ezzalzouli também sofreu trauma no joelho. Ambos são dúvidas para a estreia contra o Brasil.

Haiti - sem lesões.

Escócia - Billy Gilmour sofreu lesão no joelho e foi cortado da Copa. Tyler Fletcher foi convocado como substituto.

Neymar tem treinado na academia desde que se apresentou à Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Grupo D

Estados Unidos - O zagueiro Chris Richards trata lesão no tornozelo sofrida no fim da temporada e é dúvida para a estreia.

Paraguai - Julion Enciso, um dos principais jogadores da equipe comandada por Gustavo Alfaro, sofreu lesão em amistoso contra a Nicarágua e deixou o campo de maca. Ainda é dúvida para a estreia.

Austrália - sem lesões.

Turquia - sem lesões.

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Grupo E

Alemanha - Jovem meia-atacante de 18 anos do Bayern de Munique, sofreu uma ruptura muscular na coxa esquerda durante um treino preparatório antes do amistoso contra os Estados Unidos. A lesão o tirou oficialmente da Copa do Mundo, já que não houve tempo hábil para recuperação. Para sua vaga, a comissão técnica convocou Assan Ouédraogo, que passou a integrar o elenco da seleção para o Mundial.

Curaçao - sem lesões.

Costa do Marfim - Clément Akpa, zagueiro do Auxerre, sofreu uma lesão no adutor ainda na reta final da temporada francesa e não conseguiu se recuperar a tempo da Copa do Mundo. Diante disso, foi oficialmente retirado da lista final da competição. Para sua vaga, a comissão técnica convocou Christopher Operi, que passou a integrar o elenco da seleção para o Mundial.

Equador - sem lesões.

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Grupo F

Holanda - Jurrien Timber, titular da defesa e peça importante no sistema de jogo de Ronald Koeman, foi oficialmente cortado da Copa do Mundo após sofrer uma lesão na virilha. A ausência foi confirmada poucos dias antes da estreia, impedindo sua participação no torneio. Para o seu lugar, a comissão técnica convocou Lutsharel Geertruida, que passou a integrar o elenco da seleção.

Japão - sem lesões.

Suécia - sem lesões.

Tunísia - Hannibal sofreu lesão no amistoso contra a Áustria e pode desfalcar a estreia.

Jurriën Timber está fora da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Holanda)

Grupo G

Bélgica - sem lesões.

Egito - Mohamed Salah chegou a ser dúvida durante a preparação, mas se recuperou e deve estar liberado para a estreia.

Irã - sem lesões.

Nova Zelândia - sem lesões.

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Grupo H

Espanha - Lamine Yamal, Nico Williams e Víctor Muñoz chegam à Copa com problemas físicos leves e seguem em monitoramento, mas devem estar disponíveis para a primeira partida da equipe.

Cabo Verde - sem lesões.

Arábia Saudita - sem lesões.

Uruguai - Ronald Araújo é dúvida por conta de uma lesão muscular na panturrilha. Arrascaeta também se recupera de lesão e pode não estar 100% na estreia. O mais provável é que faça sua estreia apenas na segunda rodada. Giménez ainda inspira cuidados, mas deve estar disponível para a primeira partida contra a Arábia Saudita.

Ronald Araujo sofreu lesão muscular às vésperas da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/X/@FCBarcelona)

Grupo I

França - William Saliba, titular absoluto da defesa da França, sofreu um problema físico no fim da temporada e chegou à Copa do Mundo cercado de incertezas quanto à sua condição. Nos dias que antecederam o torneio, sua situação chegou a gerar preocupação na comissão técnica de Didier Deschamps. Ainda assim, o zagueiro foi mantido na convocação final e segue integrado ao elenco.

Senegal - sem lesões.

Noruega - sem lesões.

Iraque - Ahmed Yahya foi cortado após lesão na coxa. O técnico Graham Arnold convocou o lateral-esquerdo Ahmed Maknzi, do Al-Najaf, do Iraque

Grupo J

Argentina – Leonardo Balerdi, zagueiro do Olympique de Marseille, sofreu uma lesão muscular na panturrilha (músculo sóleo) durante a reta final da preparação para a Copa do Mundo. Em razão do problema, acabou sendo oficialmente descartado da competição poucos dias antes da estreia, com a comissão técnica ainda avaliando possíveis alternativas para o elenco.

Cristian Romero também chegou à preparação com uma lesão no joelho. Embora sua recuperação estivesse prevista para ser concluída a tempo da estreia, o jogador ainda inspira cuidados e segue sendo monitorado de perto pela comissão técnica.

Lionel Messi, por sua vez, apresentou recentes problemas musculares durante a preparação, o que levou a um controle mais rigoroso de sua carga de treinos.

Gonzalo Montiel também enfrentou um quadro de desconforto muscular na reta final da preparação. Apesar disso, foi liberado para disputar o Mundial, ainda que chegue à competição com histórico recente de lesões leves.

Já Nico Paz sofreu um trauma no joelho durante o período preparatório, mas se recuperou a tempo e foi mantido na convocação final, estando à disposição para a Copa do Mundo.

Argélia – sem lesões.

Áustria – David Alaba foi poupado por desconforto muscular, porém deve atuar no primeiro jogo da competição. Christoph Baumgartner foi cortado após lesão na coxa.

Jordânia – Yazan Al-Naimat, uma das referências ofensivas da Jordânia, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) ainda durante o ciclo de preparação para a Copa do Mundo. A lesão acabou sendo determinante para sua ausência, e o atacante ficou fora da lista final do Mundial, representando a perda mais significativa da equipe.

Já o zagueiro Issam Smeeri, também não conseguiu chegar em condições ideais. Ele sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles durante os treinos e acabou sendo cortado da convocação.

David Alaba defendendo a seleção austríaca em 2024 (Foto: AFP)

Grupo K

Portugal - Rafael Leão apresentou um incômodo muscular na reta final da preparação para a Copa do Mundo, o que levou a comissão técnica a adotarem um controle de carga mais cauteloso. O atacante chegou a ser poupado de treinos e também ficou fora de um amistoso recente por precaução. Apesar disso, segue integrado ao elenco e deve ser relacionado para a estreia, embora ainda não haja confirmação de que iniciará a partida como titular.

República Democrática do Congo – Rocky Bushiri foi convocado, mas sofreu uma lesão muscular durante a fase final de preparação. Sem condições de se recuperar a tempo, acabou sendo cortado da lista definitiva para o torneio. Em seu lugar, o técnico promoveu a entrada de Aaron Tshibola, meio-campista do Kilmarnock, da Escócia, que passou a integrar oficialmente o elenco para o Mundial.

Uzbequistão – sem lesões.

Colômbia – Jhon Lucumí chegou ao período final de preparação da Colômbia apresentando apenas um desgaste físico leve, típico do fim de temporada. Apesar disso, participou normalmente dos últimos treinos e não preocupa a comissão técnica, estando projetado para ficar à disposição na estreia.

Já Richard Ríos também teve alguns pequenos incômodos musculares durante a preparação, mas nada que evoluísse para lesão ou risco de corte. O jogador segue sendo monitorado de perto, embora sua presença no elenco para o início da competição não esteja ameaçada.

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Grupo L

Inglaterra – Bukayo Saka chegou a preocupar por problemas físicos na preparação, mas deve estar disponível.

Croácia - Luka Modrić, capitão e principal referência técnica da equipe, passou recentemente por uma cirurgia após sofrer uma fratura na região da maçã do rosto durante a preparação. Apesar do susto, ele está recuperado e deve estar à disposição para a estreia, possivelmente utilizando uma máscara de proteção.

Na defesa, Joško Gvardiol também vive um processo de retomada. O zagueiro ficou afastado por um período considerável por conta de uma fratura na tíbia, mas já voltou a treinar com o grupo e está liberado para jogar. Ainda assim, não atingiu totalmente seu melhor ritmo competitivo, o que exige certa cautela.

Outro nome que chega em situação semelhante é o jovem Luka Vušković. Ele se recuperou recentemente de um problema no joelho sofrido durante a preparação e está disponível para a Copa, embora ainda não esteja em sua condição física ideal.

Gana – Alexander Djiku chegou a ser convocado inicialmente para defender Gana na Copa do Mundo, mas acabou sofrendo uma lesão durante a preparação para o torneio. Sem condições de recuperação a tempo, o zagueiro foi retirado da lista final e substituído por Derrick Luckassen, que passou a integrar oficialmente o elenco para o Mundial.

Panamá – Adalberto Carrasquilla, meio-campista titular e um dos jogadores mais importantes do Panamá, chegou à preparação para a Copa do Mundo após sofrer uma lesão muscular na região do adutor durante a reta final da temporada no México. Apesar do problema, foi mantido na convocação final e segue integrado ao elenco, embora ainda exija atenção especial da comissão técnica em relação à sua condição física.

Já o goleiro Luis Mejía, nome experiente e presença constante no grupo, também apareceu com um problema muscular recente durante a preparação. Mesmo assim, não houve qualquer indicação de corte, e ele permanece à disposição para a disputa do Mundial, com sua utilização dependendo da evolução física nos últimos treinos antes da estreia.