Médico da Dinamarca atualiza situação de Eriksen após desmaio em amistoso

O amistoso entre Dinamarca e Ucrânia, disputado neste domingo (7), foi encerrado aos 19 minutos do segundo tempo após Christian Eriksen desmaiar em campo, relembrando o caso de 2021. Eriksen foi visto levando a mão ao peito antes de cair. Companheiros de equipe e adversários chamaram a intervenção médica e formaram um cordão de proteção ao redor do jogador.

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Horas após a cena que mobilizou milhões de torcedores, o médico da seleção dinamarquesa veio a público atualizar a situação do jogador.

- Christian está bem e saiu do campo por conta própria. Pelo que vejo, o marca-passo está funcionando como deveria. Ele ficou ausente por um breve período, mas recuperou a consciência muito rapidamente. Agora ele será submetido a exames adicionais no hospital para descobrir o que causou o incidente. Estamos em contato constante com ele e com os médicos do hospital. Mas Christian está bem, e ele me pediu para transmitir a todos os jogadores que está tudo certo com ele - afirmou o médico Morten Boesen, em comunicado divulgado pela federação dinamarquesa.

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Relembre o problema cardíaco de Eriksen em 2021

O episódio deste final de semana trouxe à memória o drama vivido pelo jogador durante a Eurocopa de 2021. Em 21 de junho daquele ano, Eriksen sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a partida entre Dinamarca e Finlândia, deixando torcedores e atletas em estado de choque.

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Após receber atendimento emergencial por aproximadamente 15 minutos ainda no gramado, o meia foi reanimado e encaminhado ao hospital. Mais tarde, passou por um procedimento cirúrgico para a implantação de um desfibrilador cardíaco.

Esposa de Eriksen foi acalmada pelo capitão Kjaer e o goleiro Schmeichel, filho de Peter Schmeichel (Foto: WOLFGANG RATTAY/AFP)

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