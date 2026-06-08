O dia 8 de junho de 2026 marcou um passo importante na recuperação de Neymar durante a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O atacante foi submetido a um novo exame de imagem na manhã desta segunda-feira e recebeu uma notícia animadora do departamento médico da CBF. Em comunicado oficial, a entidade informou que houve uma evolução positiva no quadro clínico do camisa 10, que seguirá o cronograma de tratamento.

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Apesar do avanço, a CBF ainda não estabeleceu uma data oficial para a liberação completa do jogador para os treinos com bola. Internamente, porém, a expectativa é positiva. Veja o boletim completo abaixo:

"O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira."

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A lesão que afastou Neymar dos treinamentos coletivos foi diagnosticada ainda no período de preparação da Seleção na Granja Comary. No dia 27 de maio, o jogador realizou uma ressonância magnética que apontou uma lesão grau 2 na panturrilha direita. Na ocasião, o departamento médico estimou um prazo de recuperação entre duas e três semanas, o que colocava em dúvida sua participação nos primeiros compromissos do Mundial.

Desde a chegada da delegação brasileira aos Estados Unidos, Neymar viveu uma rotina intensa de tratamento. O atacante ainda não havia participado de atividades no gramado do centro de treinamento do New York Red Bulls, em Nova Jersey. Enquanto os companheiros realizavam os trabalhos comandados por Carlo Ancelotti, o camisa 10 seguiu um planejamento individualizado, com sessões de fisioterapia e fortalecimento muscular em dois e até três períodos diários.

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A dedicação do jogador ao processo de recuperação também chamou a atenção nos bastidores. O Lance! apurou que Neymar está totalmente concentrado em retornar o mais rápido possível às condições ideais. Durante a folga concedida pela comissão técnica aos atletas nos Estados Unidos, o atacante permaneceu no centro de treinamento, sem deixar as instalações da Seleção, priorizando exclusivamente o tratamento.

Neymar entra em uma nova etapa da recuperação. A resposta do jogador ao tratamento desta semana será avaliada dia a dia para saber quando ele poderá voltar a atuar. O cenário, no entanto, é muito mais otimista do que nos últimos dias e reforça a expectativa de que o principal nome da Seleção esteja à disposição de Carlo Ancelotti ainda na sequência da Copa do Mundo.

— Mesmo que essa seja a minha quarta Copa do Mundo, é uma sensação diferente. Por tudo que envolveu e por ser, obviamente, a minha última — disse o atacante, em entrevista antes do Mundial.

O Brasil vai estrear na Copa do Mundo no próximo sábado, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A Seleção está no Grupo C e terá ainda como adversários o Haiti, no dia 19, na Filadélfia, e a Escócia, dia 24, em Miami.

Neymar em amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

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