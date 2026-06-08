Bruno Guimarães analisa corte e vê Seleção pronta para estreia na Copa

MORRISTOWN, NJ — Bruno Guimarães abriu a entrevista desta segunda-feira (8) comentando sobre o corte de Wesley entre os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Durante amistoso contra o Egito, o lateral-direito deixou o gramado com dores na coxa. Após exames de imagem, foi constatada lesão de grau 3 na região, impossibilitando sua participação no Mundial.

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Assim como o restante do elenco, Bruno Guimarães encarou a notícia com tristeza e ressaltou a importância de disputar uma Copa do Mundo para a carreira de um jogador profissional. Para o lugar de Wesley, a comissão técnica de Carlo Ancelotti optou por chamar o volante Éderson.

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— Acho que todos receberam a notícia com muita tristeza. Para nós, jogadores, estar na Copa do Mundo é o ápice da nossa carreira, e você perdê-la faltando cinco dias é muito triste. Todos ficaram muito tristes com a notícia. Desejar ao Wesley uma pronta recuperação. Já temos mil motivos para correr, mas ganhamos uma a mais, porque vai ser por ele. E aproveitar para desejar boa sorte para Éderson, que possa somar com a gente — disse.

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Com o fim do período de amistosos, que incluíram jogos contra Panamá e Egito, o Brasil agora volta as atenções para a estreia na Copa do Mundo, contra o Marrocos. A partida acontece no dia 13 de junho, sábado, a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium.

Bruno Guimarães vê a Seleção Brasileira pronta para encarar o Mundial. Ao mesmo tempo, comemora o fato de ter mais alguns dias de treinamento nos Estados Unidos, fundamentais para "zerar as dúvidas do mister".

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— A sensação é a melhor possível. Nos dois amistosos jogamos, ganhamos, tivemos grandes momentos. Estamos cada vez mais prontos e focados, temos mais uma semana para trabalhar e zerar todas as dúvidas do Mister. Mas a gente se sente preparado, pronto, mal podemos esperar para começar — afirmou.

Bruno Guimarães em entrevista coletiva da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Datas e horários dos jogos da Seleção na fase de grupos da Copa

13/06: Brasil x Marrocos - 19h

19/06: Brasil x Haiti - 21h30

24/06: Escócia x Brasil - 19h

*Horários de Brasília.

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