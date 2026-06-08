Romário é sincero sobre a Seleção Brasileira antes da Copa: 'Ninguém mais'

Romário, herói da Copa do Mundo de 1994, falou sobre o atual momento da Seleção Brasileira. No próximo sábado (13), o Brasil vai enfrentar o Marrocos na estreia do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

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Em entrevista ao The Guardian, Romário exaltou sua trajetória na Seleção Brasileira e criticou os jogadores atuais.

- O Romário era preguiçoso. O Romário não treinava da maneira que muita gente achava que deveria treinar. Mas eu marcava gols. Eu era uma força a ser reconhecida em campo, e que se dane o resto. Eles tinham que me aturar. Quem não gostasse, tinha que aguentar - começou Romário, herói da Seleção Brasileira.

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- Acho que me tornei ainda mais importante do que era. Anos atrás, tínhamos Romário, Ronaldo, mas hoje não há ninguém. É por isso que continuamos importantes. Temos um grande significado no futebol brasileiro porque conquistamos e representamos. Infelizmente, hoje, ninguém mais nos representa - completou o ex-atacante.

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Romário celebra seu gol diante da Holanda, na Copa de 1994, pela Seleção Brasileira (Foto: AFP)

Seleção Brasileira venceu o Egito

A Seleção Brasileira começou o jogo impondo pressão alta. A dupla de zaga e os laterais partiam quase a partir do meio-campo, dificultando a saída de jogo egípcia e buscando o erro adversário. Foi através de um deles que Bruno Guimarães roubou a bola na linha da grande área e abriu o marcador em chute colocado na esquerda, aos 6. Mas a vitória parcial foi efêmera: quatro minutos depois, Marquinhos, que estava de costas para o gol, tentou passe para Alisson, mas Ziko interceptou e, livre, empatou o confronto.

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Assim como fizera no amistoso com o Panamá, Carlo Ancelotti mexeu em todo o time no segundo tempo. Raphinha foi o único que começou a partida a voltar a campo pela Seleção Brasileira; no Egito, o astro Mo Salah também alinhou.

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Os reservas mantiveram a pressão ofensiva nos primeiros minutos, mas aparentando mais fome de gol. Aos 6, Raphinha deu assistência e Endrick, de primeira, fez 2 a 1. A partir daí, o time brasileiro tratou de administrar o jogo e o calor, levando o resultado até o fim da partida.

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