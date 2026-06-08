Herói do Liverpool na Champions, Origi anuncia aposentadoria aos 31 anos

Divock Origi anunciou nesta segunda-feira (8) a aposentadoria do futebol profissional aos 31 anos. Ex-atacante do Liverpool e da seleção da Bélgica, o jogador encerra a carreira após passagens por clubes como Lille, Wolfsburg, Milan e Nottingham Forest, mas será lembrado principalmente pelos momentos decisivos vividos com a camisa dos Reds.

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A despedida foi comunicada por meio das redes sociais. Em publicação, o belga afirmou que sente ter cumprido seu propósito no futebol após conquistar títulos importantes e atuar nos maiores palcos da modalidade.

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— Meu propósito no futebol como jogador foi cumprido. Vivi o sonho de infância de jogar nos maiores palcos e conquistar os maiores troféus. Sou grato por tudo isso — escreveu.

Noite histórica contra o Barcelona marcou trajetória

Embora nunca tenha sido titular absoluto durante a maior parte de sua passagem por Anfield, Origi construiu uma reputação rara: a de decidir jogos importantes saindo do banco ou aparecendo nos momentos de maior pressão.

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O episódio mais marcante aconteceu na campanha da Champions League de 2018/19. Após perder por 3 a 0 para o Barcelona no Camp Nou, o Liverpool protagonizou uma das maiores viradas da história da competição ao vencer por 4 a 0 em Anfield.

Origi foi um dos protagonistas daquela noite. O atacante marcou dois gols, incluindo o quarto e decisivo, que garantiu a classificação da equipe inglesa para a final.

Poucas semanas depois, voltou a ser decisivo. Na decisão contra o Tottenham, em Madri, saiu do banco para marcar o segundo gol da vitória por 2 a 0, resultado que deu ao Liverpool seu sexto título europeu.

Origi foi fundamental na classificação contra o Barcelona na última Liga dos Campeões (Foto: AFP)

Além da Champions, Origi também deixou sua marca em outro capítulo importante da história recente do clube: os clássicos contra o Everton. Nenhum adversário sofreu mais gols do atacante do que o rival local. Foram seis gols marcados no dérbi de Merseyside, incluindo o mais famoso deles, aos 51 minutos do segundo tempo, em dezembro de 2018. Na ocasião, uma falha do goleiro Jordan Pickford permitiu que o belga garantisse a vitória do Liverpool em Anfield.

Contratado pelos Reds em 2014 após se destacar pelo Lille, Origi permaneceu ligado ao clube até 2022. Ao todo, disputou 175 partidas e marcou 41 gols com a camisa vermelha. Durante sua passagem por Anfield, conquistou a Champions League, a Premier League, o Mundial de Clubes, a Supercopa da Uefa, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa.

Após deixar o Liverpool, o atacante atuou pelo Milan e ainda teve uma passagem por empréstimo pelo Nottingham Forest. Seu último jogo oficial aconteceu em abril de 2024.

Pela seleção da Bélgica, Origi disputou 32 partidas e marcou três gols. No comunicado de despedida, também agradeceu aos clubes, treinadores, companheiros de equipe e torcedores que fizeram parte de sua trajetória.

— A todos os clubes, treinadores e companheiros que estiveram ao meu lado, obrigado. Vocês me moldaram de maneiras que vão muito além do futebol — afirmou.

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