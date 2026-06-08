Jogador do Uruguai tem lesão muscular e preocupa seleção antes de estreia na Copa

Às vésperas da viagem do elenco do Uruguai para a Copa do Mundo, o técnico Marcelo Bielsa tem um problema envolvendo um dos principais nomes do sistema defensivo da equipe. O zagueiro Ronald Araujo tem uma pequena distensão muscular e está fora das atividades do grupo nesta segunda-feira (8). Exames apontaram a lesão e o defensor corre contra o tempo para estar apto para a estreia no Mundial.

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Em comunicado publicado pela Associação Uruguaia de Futebol, a seleção informa que autorizou Araujo a receber um tratamento para a lesão na Espanha, mas garante que ele estará integrado à delegação na terça-feira, que viaja para os Estados Unidos, onde se estabelecerá em Miami para a disputa da Copa.

- Para ajudar a resolver um incômodo muscular, o jogador de futebol receberá um tratamento médico sob os cuidados de profissionais que já o atenderam anteriormente. A comissão técnica e o departamento médico da AUF concordaram com esta decisão. Ele não participará das atividades em grupo de segunda-feira, integrando-se aos trabalhos da equipe na terça-feira, dia 9, que viajará à noite rumo à Copa do Mundo da Fifa 2026 - diz o comunicado da seleção.

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O Uruguai optou por não cortar Ronald Araujo nesse momento e o zagueiro fará tratamento intensivo para seguir integrado ao grupo. Vale ressaltar que a seleção tem até a véspera da estreia na Copa do Mundo para trocar um jogador por outro da pré-lista mediante a apresentação de um atestado médico que afaste o atleta da competição.

A estreia da seleção uruguaia está marcada para a próxima segunda-feira, dia 15 de junho, contra a Arábia Saudita, em Miami, às 19h (horário de Brasília). O Uruguai está no Grupo H do Mundial, que ainda tem Cabo Verde, segundo adversário do país, e Espanha, partida que encerra a fase de grupos. Os dois primeiros jogos serão na cidade da Flórida e o último compromisso em Guadalajara, no México.

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Ronald Araujo fez uma temporada de poucos jogos pelo Barcelona, onde é titular, mas ficou fora de combate no começo de 2026. O zagueiro foi liberado pelo clube para tirar um período de folga para tratar questões de saúde mental e não entrou em campo entre o meio de dezembro e o meio de fevereiro. Na sequência, voltou a ser relacionado pelo técnico Hansi Flick e disputou o mata-mata da Champions League, quando o Barça caiu para o Atlético de Madrid, e fez sua última partida no dia 32 de maio, contra o Valencia, pela última rodada do Campeonato Espanhol.

Ronald Araujo sofreu lesão muscular às vésperas da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/X/@FCBarcelona)

Araujo se junta a Arrascaeta na lista de lesionados do Uruguai

O Uruguai segue com o tratamento de outra referência do time, o camisa 10 Arrascaeta. O jogador do Flamengo foi diagnosticado com lesão de grau 2 durante um treino do Uruguai logo após sua apresentação para a Copa do Mundo. Após a realização de exames, a federação informou que acredita que o jogador tem condições de se recuperar e ficar à disposição do técnico Bielsa ao longo do Mundial, o que gerou insatisfação do Rubro-Negro.

O Flamengo divulgou uma nota oficial no domingo (7) e criticou a atuação da seleção uruguaia no tratamento de Arrascaeta, citando que o departamento médico descumpriu os protocolos estabelecidos. Segundo o Rubro-Negro, Arrascaeta foi liberado em 18 de maio para seguir a recuperação de uma fratura na clavícula direita no Uruguai, após um pedido formal da federação do país.

Na ocasião, o Departamento Médico do Flamengo enviou toda a documentação referente ao processo de recuperação do camisa 10, incluindo cronograma, evolução clínica e orientações específicas para o tratamento. O comunicado também ressaltou que o descumprimento de procedimentos médicos coloca em risco a saúde do atleta e desconsidera os investimentos realizados pelos clubes para manter seus jogadores aptos ao longo da temporada.

Apesar da insatisfação, o Rubro-Negro destacou que colaborou com a recuperação do meio-campista. A pedido da própria AUF, o clube autorizou a participação do fisioterapeuta Laniyan Neves na comissão técnica uruguaia durante o Mundial. A medida teve como objetivo acompanhar de perto a evolução física de Arrascaeta e alinhar os processos de recuperação.

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