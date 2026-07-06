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Técnico de Portugal dá declaração polêmica após eliminação: 'Melhor jogo'

Treinador falou sobre o desempenho da equipe em eliminação

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
06/07/2026 18:54
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Martínez na beira do gramado
Roberto Martínez analisou o resultado da partida (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Roberto Martínez lamentou a eliminação de Portugal para a Espanha, mas fez questão de exaltar a atuação da equipe nas oitavas de final da Copa do Mundo. Mesmo com a derrota por 1 a 0, o técnico disse que 'foi o melhor jogo da seleção'.

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    • - Estamos muito orgulhosos dos nossos jogadores. Eles jogaram com o coração. Acho que foi o nosso melhor jogo nesta Copa do Mundo. É uma pena, porque em uma partida como essa a diferença pode estar em uma bola que bate na trave e entra, ou não entra. Acredito que os jogadores mereciam ter levado o jogo para a prorrogação - disse Martínez após o jogo.

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    O técnico de Portugal também destacou o comprometimento do elenco ao longo da competição e pediu que a atuação sirva de motivo de orgulho, apesar da eliminação.

    - O compromisso que os jogadores demonstraram durante todo o torneio é motivo de orgulho. No futebol, às vezes é preciso aceitar o resultado, mesmo quando ele não reflete tudo o que foi feito em campo - completou.

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    Técnico da seleção portuguesa
    Roberto Martínez falou sobre atuação da equipe portuguesa (Foto: Cole Burston / AFP)
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    Como foi a eliminação de Portugal?

    No aguardado confronto entre Portugal e Espanha pelas oitavas da Copa do Mundo, os espanhóis levaram a melhor e avançaram às quartas com a vitória por 1 a 0, nesta segunda-feira (6), em um jogo decidido nos acréscimos, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. O lance do gol saiu dos pés de Mikel Merino, que marcou o gol da classificação espanhola já nos acréscimos.

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    Cristiano Ronaldo pouco apareceu, teve atuação discreta e se despede da competição em sua última participação em Copas do Mundo. A Espanha, por sua vez, espera o resultado de Bélgica e Estados Unidos para saber quem será seu adversário nas quartas. O jogo será nesta sexta-feira.

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