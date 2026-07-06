Faltou a Copa: veja todos os títulos de Cristiano Ronaldo na carreira Jogador disputou seis edições de Copa do Mundo

Portugal foi eliminado pela Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo em jogo que marcou a última aparição de Cristiano Ronaldo na competição. O camisa 7 se despediu do torneio e terminará a carreira sem conquistar a taça do Mundial. A partida terminou com o placar de 1 a 0 para os comandados de Luis De La Fuente, com gol marcado nos acréscimos do segundo tempo.

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Perto de marcar o milésimo gol de sua carreira, Cristiano já conquistou 36 troféus, somando clubes e seleção portuguesa. Além de ser o maior artilheiro da história do Real Madrid e da Champions League, o atleta é ídolo de clubes como Manchester United e Sporting.

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Confira todos os títulos da carreira de Cristiano Ronaldo:

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Mikel Merino marcou o gol da vitória da Espanha sobre Portugal na Copa do Mundo (Foto: Thomas COEX / AFP)

Como foi o último jogo de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo?

Os primeiros minutos foram equilibrados e de intensidade. A Espanha assustou duas vezes com Oyarzabal, que obrigou Diogo Costa a trabalhar e depois desperdiçou uma chance clara cara a cara com o goleiro. Portugal respondeu com João Cancelo e reclamou de um possível pênalti sobre Cristiano Ronaldo, mas o árbitro mandou o jogo seguir. A Espanha passou a controlar mais a partida e criou as melhores oportunidades. Diogo Costa apareceu como protagonista ao fazer duas defesas seguidas em finalizações de Lamine Yamal e Baena. Portugal voltou a assustar aos 36 minutos. Bruno Fernandes cruzou na medida para João Félix, que ajeitou de cabeça para Cristiano Ronaldo. O camisa 7 finalizou de primeira, mas sem força, facilitando a defesa de Unai Simón. Com ameaças até o final, nenhuma equipe conseguiu abrir o placar.

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O segundo tempo começou com Portugal tentando adiantar as linhas e pressionar a saída de bola espanhola. Cristiano Ronaldo sofreu falta em boa posição logo nos primeiros minutos, enquanto João Cancelo e Pedro Neto levaram perigo pelo lado direito. Do outro lado, Lamine Yamal voltou a ser o principal desafogo da Espanha, mas encontrou forte marcação de Nuno Mendes, que levou a melhor nos primeiros duelos. Depois de um início equilibrado, a Espanha voltou a assumir o controle da partida e passou a pressionar Portugal.

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Quando o jogo caminhava para um empate sem gols, a Espanha encontrou o lance decisivo. Já nos acréscimos, Ferran Torres girou sobre a marcação na entrada da área e encontrou Mikel Merino, que apareceu livre para tocar na saída de Diogo Costa e marcar o gol da vitória espanhola. O lance castigou Portugal, que havia resistido à pressão durante praticamente toda a partida. Merino havia saído do banco e garantiu a vaga da equipe nas quartas de final.

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