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Faltou a Copa: veja todos os títulos de Cristiano Ronaldo na carreira

Jogador disputou seis edições de Copa do Mundo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 18:42
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Cristiano Ronaldo triste com a mão estendida em partida da Copa do Mundo
Cristiano Ronaldomarcou em todas as Copas que disputou (Foto: Thomas COEX / AFP)

Portugal foi eliminado pela Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo em jogo que marcou a última aparição de Cristiano Ronaldo na competição. O camisa 7 se despediu do torneio e terminará a carreira sem conquistar a taça do Mundial. A partida terminou com o placar de 1 a 0 para os comandados de Luis De La Fuente, com gol marcado nos acréscimos do segundo tempo.

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    Perto de marcar o milésimo gol de sua carreira, Cristiano já conquistou 36 troféus, somando clubes e seleção portuguesa. Além de ser o maior artilheiro da história do Real Madrid e da Champions League, o atleta é ídolo de clubes como Manchester United e Sporting.

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    Confira todos os títulos da carreira de Cristiano Ronaldo:

    1. SPORTING
      • Supertaça de Portugal 2002
    2. MANCHESTER UNITED
      • Copa da Inglaterra 2003/04
    3. Copa da Liga Inglesa 2005/06
    4. Campeonato Inglês 2006/07
    5. Supercopa da Inglaterra 2007
    6. Supercopa da Inglaterra 2008
    7. Campeonato Inglês 2007/08
    8. Liga dos Campeões da Uefa 2007/08
    9. Mundial de Clubes 2008
    10. Copa da Liga Inglesa 2008/09
    11. Campeonato Inglês 2008/09
    12. REAL MADRID
      • Copa do Rei 2010/11
    13. Campeonato Espanhol 2011/12
    14. Supercopa da Espanha 2012
    15. Copa do Rei 2013/14
    16. Liga dos Campeões da Uefa 2013/14
    17. Supercopa da Uefa 2014
    18. Mundial de Clubes 2014
    19. Liga dos Campeões da Uefa 2015/16
    20. Mundial de Clubes 2016
    21. Campeonato Espanhol 2016/17
    22. Liga dos Campeões da Uefa 2016/17
    23. Supercopa da Espanha 2017
    24. Supercopa da Uefa 2017
    25. Mundial de Clubes 2017
    26. Liga dos Campeões da Uefa 2017/18
    27. JUVENTUS
      • Supercopa da Itália 2018
    28. Supercopa da Itália 2020
    29. Campeonato Italiano 2018/19
    30. Campeonato Italiano 2019/20
    31. Copa da Itália 2020/21
    32. SELEÇÃO DE PORTUGAL
      • Eurocopa 2016
    33. Liga das Nações da Uefa 2018/19
    34. Liga das Nações da Uefa 2024/25
    35. AL-NASSR
      • Copa dos Campeões Árabes 2023
    36. Campeonato Saudita 2025/26
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    Mikel Merino marcou o gol da vitória da Espanha sobre Portugal na Copa do Mundo (Foto: Thomas COEX / AFP)

    Como foi o último jogo de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo?

    Os primeiros minutos foram equilibrados e de intensidade. A Espanha assustou duas vezes com Oyarzabal, que obrigou Diogo Costa a trabalhar e depois desperdiçou uma chance clara cara a cara com o goleiro. Portugal respondeu com João Cancelo e reclamou de um possível pênalti sobre Cristiano Ronaldo, mas o árbitro mandou o jogo seguir. A Espanha passou a controlar mais a partida e criou as melhores oportunidades. Diogo Costa apareceu como protagonista ao fazer duas defesas seguidas em finalizações de Lamine Yamal e Baena. Portugal voltou a assustar aos 36 minutos. Bruno Fernandes cruzou na medida para João Félix, que ajeitou de cabeça para Cristiano Ronaldo. O camisa 7 finalizou de primeira, mas sem força, facilitando a defesa de Unai Simón. Com ameaças até o final, nenhuma equipe conseguiu abrir o placar.

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    O segundo tempo começou com Portugal tentando adiantar as linhas e pressionar a saída de bola espanhola. Cristiano Ronaldo sofreu falta em boa posição logo nos primeiros minutos, enquanto João Cancelo e Pedro Neto levaram perigo pelo lado direito. Do outro lado, Lamine Yamal voltou a ser o principal desafogo da Espanha, mas encontrou forte marcação de Nuno Mendes, que levou a melhor nos primeiros duelos. Depois de um início equilibrado, a Espanha voltou a assumir o controle da partida e passou a pressionar Portugal.

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    Quando o jogo caminhava para um empate sem gols, a Espanha encontrou o lance decisivo. Já nos acréscimos, Ferran Torres girou sobre a marcação na entrada da área e encontrou Mikel Merino, que apareceu livre para tocar na saída de Diogo Costa e marcar o gol da vitória espanhola. O lance castigou Portugal, que havia resistido à pressão durante praticamente toda a partida. Merino havia saído do banco e garantiu a vaga da equipe nas quartas de final.

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