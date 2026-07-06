Qual é a melhor campanha de Portugal na Copa com Cristiano Ronaldo ? Confira
Confira o retrospecto e saiba qual é a melhor campanha do craque em Copas
A seleção de Portugal foi eliminada da Copa do Mundo 2026 pela Espanha nesta segunda-feira (6) após ser derrotada por 1 a 0 nas oitavas de final da competição. A queda pode ter marcado a última participação de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo, já que, aos 41 anos, é pouco provável que o jogador siga para o próximo ciclo da seleção portuguesa.
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A derrota segue exatamente o mesmo roteiro de quando os portugueses foram eliminados da Copa do Mundo de 2010: vitória da Espanha por 1 a 0 nas oitavas de final da competição. Cristiano Ronaldo esteve presente nas seis últimas edições pela seleção, incluindo a derrota para os espanhóis 16 anos atrás.
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Melhor campanha de Portugal com CR7 foi na Alemanha em 2006
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O melhor desempenho de Portugal em Copas do Mundo na era Cristiano Ronaldo ocorreu logo em sua estreia, na Copa de 2006, realizada na Alemanha. Naquela edição, a seleção portuguesa, então comandada por Luiz Felipe Scolari, o Felipão, alcançou as semifinais, melhor campanha do país desde o histórico terceiro lugar em 1966, comandado por Eusébio.
Aos 21 anos, Cristiano Ronaldo esteve presente em seis partidas daquela campanha e anotou seu primeiro gol em Mundiais na vitória por 2 a 0 sobre o Irã. Portugal terminou aquela competição na quarta colocação, consolidando o que viria a ser o ponto mais alto da equipe nas seis edições disputadas pelo craque.
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Recordes e outras participações
Embora a campanha de 2006 tenha sido a que Portugal chegou mais distante na Copa com o craque, Cristiano Ronaldo acumulou recordes individuais impressionantes ao longo das décadas. Ele se tornou o único jogador da história a marcar gols em seis edições diferentes (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026). Ao todo, foram 11 gols em 27 partidas, superando a marca de Eusébio e se tornando o maior artilheiro português na história do torneio.
As campanhas subsequentes tiveram desempenhos variados:
- 2010 (África do Sul): Portugal foi eliminado justamente pela Espanha nas oitavas de final, com uma derrota por 1 a 0;
- 2014 (Brasil): a seleção caiu precocemente ainda na fase de grupos;
- 2018 (Rússia): marcada pelo hat-trick de Ronaldo contra a Espanha, a equipe parou nas oitavas de final contra o Uruguai;
- 2022 (Catar): Portugal chegou às quartas de final, mas foi superado pelo Marrocos.
Cristiano Ronaldo encerra ciclo na Copa contra Espanha
A despedida em 2026 repetiu o roteiro de 2010, com uma eliminação nas oitavas de final para a Espanha por 1 a 0. Em um jogo decidido nos acréscimos com gol de Mikel Merino, Cristiano Ronaldo teve uma atuação discreta, finalizando apenas uma vez com perigo. O astro, que já havia anunciado que esta seria sua "last dance", encerra sua jornada em Copas.
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