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Paquetá dispara após eliminação do Brasil na Copa: 'Não foi suficiente'

Meia se lesionou na classificação contra o Japão e foi ausência na derrota para a Noruega

PorLance!São Paulo (SP)
06/07/2026 18:32
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Lucas Paquetá e Bruno Guimarães em ação durante Brasil 3 x 0 Escócia
Lucas Paquetá, meio-campista do Brasil (Foto: ROBERT CIANFLONE/Getty Images via AFP)

Paquetá utilizou as redes sociais para lamentar a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, após derrota por 2 a 1 na noite do último domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O meia do Flamengo não esteve à disposição de Carlo Ancelotti devido a lesão muscular e viu a derrota do banco de reservas.

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    Paquetá sentiu a coxa esquerda durante a vitória sobre o Japão, pela segunda fase do Mundial, e precisou ser substituído no decorrer da partida. Exames de imagem realizados no dia seguinte à classificação constataram uma lesão de grau 2.

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    Para substituir Paquetá na equipe titular, Carlo Ancelotti optou pela entrada de mais um atacante, com Martinelli entre os onze iniciais. O jogador foi autor do segundo gol diante do Japão, em detrimento de uma opção de meio-campo, como Danilo, Fabinho ou Éderson.

    — Nem a dor da lesão e de ter que ficar de fora é tão grande quanto a de ter o sonho de ser campeão interrompido. Tentamos, todos nós. Demos o nosso melhor, e não foi o suficiente. É frustrante, é doloroso, mas não podemos deixar de acreditar que dias melhores virão! Vamos juntar os cacos e nos levantar quantas vezes for preciso — afirmou Paquetá.

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    • — Difícil encontrar palavras quando a dor de uma eliminação de Copa toma conta. Como eu queria poder estar em campo para tentar ajudar meus companheiros de alguma forma, mas não foi possível — completou.

    Lucas Paquetá é consolado por Neymar após deixar jogo contra o Japão lesionado
    Lucas Paquetá é consolado por Neymar após deixar jogo do Brasil contra o Japão, pela Copa do Mundo, lesionado (Foto: Alex Slitz / AFP)

    Paquetá retorna ao Flamengo após defender o Brasil na Copa

    Paquetá iniciou o processo de recuperação física sob os cuidados do departamento médico da Seleção Brasileira nos Estados Unidos. A partir de agora, a sequência do tratamento ficará a cargo do Flamengo, clube do jogador. A expectativa é de que o meia precise de cerca de três semanas para retornar às atividades.

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