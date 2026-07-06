Bruno Fernandes desabafa após eliminação de Portugal
Portugal foi eliminado pela Espanha
Bruno Fernandes lamentou a eliminação de Portugal para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo e admitiu a frustração pelo sonho interrompido. O meia destacou que a seleção portuguesa tinha qualidade para disputar o título, mas destacou o mérito da seleção espanhola.
Portugal foi derrotado por 1 a 0, em jogo que marcou a última partida de Cristiano Ronaldo em uma edição de Copa do Mundo.
- É um momento de tristeza para todos nós. Chegamos até aqui com o sonho de conquistar a Copa do Mundo e sabíamos da qualidade que este grupo tinha para alcançar esse objetivo. Infelizmente, não conseguimos. Perdemos para uma das seleções candidatas ao título, uma equipe muito forte, mas isso não diminui a frustração - destacou Bruno Fernandes.
Bruno também fez uma reflexão sobre o futuro da seleção portuguesa. Para o jogador, Portugal precisa confiar mais no próprio estilo de jogo e impor sua identidade diante dos adversários.
- Temos que ser mais nós mesmos, confiar mais naquilo que temos dentro do grupo, impor a nossa identidade e encontrar maneiras de fazer com que os adversários respeitem ainda mais Portugal - completou.
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Como foi a eliminação de Portugal?
No aguardado confronto entre Portugal e Espanha pelas oitavas da Copa do Mundo, os espanhóis levaram a melhor e avançaram às quartas com a vitória por 1 a 0, nesta segunda-feira (6), em um jogo decidido nos acréscimos, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. O lance do gol saiu dos pés de Mikel Merino, que marcou o gol da classificação espanhola já nos acréscimos.
Cristiano Ronaldo pouco apareceu, teve atuação discreta e se despede da competição em sua última participação em Copas do Mundo. A Espanha, por sua vez, espera o resultado de Bélgica e Estados Unidos para saber quem será seu adversário nas quartas. O jogo será nesta sexta-feira.
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