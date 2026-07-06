Espanha quebra recordes na Copa do Mundo em vitória sobre Portugal
Fúria passou por Portugal e se classificou para as quartas de final do Mundial
Em jogo equilibrado pelas oitavas de final da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (6), a Espanha eliminou Portugal com a vitória por 1 a 0 e deu mais um passo na luta pelo segundo título mundial de sua história. A partida, mais uma da Fúria sem ser vazada, quebrou recordes em estatísticas defensivas.
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Com mais um duelo sem levar gol, sendo a única seleção da Copa do Mundo a passar ilesa em toda a campanha, a "Fúria", comandada pelo técnico Luis de la Fuente, foi a 609 minutos com uma defesa impecável no Mundial. Prêmio para o sistema com Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella.
A marca positiva começou na edição passada, disputada no Catar, com os 90 minutos nas oitavas de final, no empate sem gols com o Marrocos. A Espanha foi eliminada nos pênaltis.
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Além da minutagem sem ser vazada, a seleção espanhola é a primeira que fica seis jogos consecutivos sem sofrer um gol em toda a história da Copa do Mundo. O time de De la Fuente superou os cinco da Itália em 1990 e da Suíça em 2006.
Antes de Unai Simón ostentar o posto, o recordista anterior era o italiano Walter Zenga na Copa de 1990, com 517 minutos, marca que já havia sido quebrada pelo arqueiro espanhol na vitória sobre a Áustria, quando ele foi a 519 minutos.
Espanha na Copa do Mundo
Mantendo vivo o sonho do bicampeonato, a Espanha, que chegou ao Mundial como uma das favoritas ao título com uma geração encantadora e cheia de talentos, voltará a campo na sexta-feira (10), às 16h (de Brasília). A "La Roja" aguarda pelo adversário, que sairá do confronto entre Bélgica e Estados Unidos.
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