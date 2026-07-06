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Molina admite problemas na Argentina e revela o que precisa melhorar na Copa

Lateral projeta duelo contra o Egito, pelas oitavas de final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 18:49
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Nahuel Molina em ação pela Argentina contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo
Nahuel Molina em ação pela Argentina contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo (Foto: Michael Reaves/AFP)

Nahuel Molina admitiu problemas na vitória da Argentina por 3 a 2 sobre Cabo Verde e revelou o que precisa melhorar na Copa do Mundo. Nesta terça-feira (7), a equipe de Lionel Scaloni encara o Egito em busca de uma classificação às quartas de final.

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    - Analisando a partida objetivamente, vimos problemas defensivos, uma necessidade de maior organização. Com a bola, temos jogadores que desestabilizam o adversário. Precisamos ser mais organizados defensivamente; poderíamos ter lidado melhor com os dois gols.

    Na sequência, Molina comentou sobre o confronto entre Argentina e Egito, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogador do Atlético de Madrid elogiou a qualidade da equipe adversária, mas pediu para o elenco da Albiceleste focar no seu próprio jogo.

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    - O Egito será um adversário muito difícil. Eles têm muitos jogadores no ataque, então estar bem organizado e nos comunicarmos resolverá muitos problemas. Além disso, obviamente, temos que pensar no nosso próprio jogo, em sermos os protagonistas, como sempre pretendemos.

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    Com isso, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico e Leandro Paredes ganham força para entrar nos lugares de Lautaro Martínez, Facundo Medina e Thiago Almada no time titular da Argentina. Nicolás González não está descartado para assumir a vaga do ex-jogador do Botafogo.

    No entanto, Leandro Paredes teve uma atuação elogiada contra Cabo Verde e faria com que Mac Allister jogasse mais próximo dos atacantes. O meia do Liverpool tem se doado atuando como um primeiro homem de meio-campo na Copa do Mundo.

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    Por outro lado, Julián Álvarez deve assumir o comando de ataque ao lado de Messi, enquanto Tagliafico recupera a posição de titular após ter lidado com uma pequena lesão na panturrilha antes da Copa do Mundo. A Argentina cogita essas mudanças em busca de um jogo mais tranquilo e menos dramático do que viveu na fase de 16 avos de final.

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