Molina admite problemas na Argentina e revela o que precisa melhorar na Copa Lateral projeta duelo contra o Egito, pelas oitavas de final

Nahuel Molina admitiu problemas na vitória da Argentina por 3 a 2 sobre Cabo Verde e revelou o que precisa melhorar na Copa do Mundo. Nesta terça-feira (7), a equipe de Lionel Scaloni encara o Egito em busca de uma classificação às quartas de final.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

- Analisando a partida objetivamente, vimos problemas defensivos, uma necessidade de maior organização. Com a bola, temos jogadores que desestabilizam o adversário. Precisamos ser mais organizados defensivamente; poderíamos ter lidado melhor com os dois gols.

Na sequência, Molina comentou sobre o confronto entre Argentina e Egito, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogador do Atlético de Madrid elogiou a qualidade da equipe adversária, mas pediu para o elenco da Albiceleste focar no seu próprio jogo.

continua após a publicidade

- O Egito será um adversário muito difícil. Eles têm muitos jogadores no ataque, então estar bem organizado e nos comunicarmos resolverá muitos problemas. Além disso, obviamente, temos que pensar no nosso próprio jogo, em sermos os protagonistas, como sempre pretendemos.

Nahuel Molina faz cruzamento no jogo entre Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor/AFP)

Argentina promete mudanças para enfrentar o Egito

A Argentina prepara três mudanças para o jogo contra o Egito, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, nesta terça-feira (7). Após a dramática vitória sobre Cabo Verde por 3 a 2, Lionel Scaloni testou uma nova escalação em busca de uma vaga nas quartas de final.

continua após a publicidade

Com isso, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico e Leandro Paredes ganham força para entrar nos lugares de Lautaro Martínez, Facundo Medina e Thiago Almada no time titular da Argentina. Nicolás González não está descartado para assumir a vaga do ex-jogador do Botafogo.

No entanto, Leandro Paredes teve uma atuação elogiada contra Cabo Verde e faria com que Mac Allister jogasse mais próximo dos atacantes. O meia do Liverpool tem se doado atuando como um primeiro homem de meio-campo na Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Por outro lado, Julián Álvarez deve assumir o comando de ataque ao lado de Messi, enquanto Tagliafico recupera a posição de titular após ter lidado com uma pequena lesão na panturrilha antes da Copa do Mundo. A Argentina cogita essas mudanças em busca de um jogo mais tranquilo e menos dramático do que viveu na fase de 16 avos de final.

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.