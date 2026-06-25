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Casagrande elogia Brasil, mas critica Escócia: 'Pior que já enfrentamos'

Comentarista analisa os 3 a 0 sobre a seleção europeia na quarta-feira

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 19:16
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Vinicius Jr. comemorando o gol durante a vitória por 3 a 0 do Brasil contra a Escócia. Partida válida pela Copa do Mundo.
Vini Jr. comemorando o gol durante a vitória por 3 a 0 do Brasil contra a Escócia (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Quarta-feira, em Miami, o Brasil fez sua melhor atuação até aqui em três jogos na Copa do Mundo. Além da vaga em primeiro lugar do Grupo C à segunda fase, os 3 a 0 sobre a Escócia encheram a torcida de esperança. Para o comentarista e ex-atacante Casagrande, há evolução na Seleção dirigida por Carlo Ancelotti, apesar de o rival do duelo no Hard Rock Stadium foi uma decepção:

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    - O Brasil jogou muito bem a partida, mas o que me surpreendeu foi a fragilidade da Escócia, a pior que o Brasil já enfrentou em Copas do Mundo. Uma defesa muito fraca tecnicamente, entregou três gols, um deles o juiz anulou - analisou o influenciador digital.

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    Na opinião de Casagrande, o camisa 7 do Brasil, que fez gols nos três jogos até aqui, vem se destacando:

    - O Vini Jr. fez mais dois gols e está no hall dos grandes craques a artilheiros desta Copa do Mundo. O Messi tem cinco, o Haaland tem quatro, o Mbappé quatro, assim como o Vini Jr. Então, ele está concorrendo a uma briga pela artilharia e, quem sabe, à Bola de Ouro, como melhor jogador da Copa.

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    Elogios à parte, o ídolo do Corinthians vê pontos a evoluir no time de Ancelotti:

    - A Seleção Brasileira tem que melhorar muito, o meio de campo tem que ser mais rápido, tem uma lentidão, pode marcar mais forte lá na frente, pressionar mais. A hora que o Rayan pressionou, ele roubou a bola, e o Vini Jr fez o gol. O Vini Jr. pressionou, roubou a bola, mas o juiz anulou. O Matheus Cunha também deu um carrinho, foi a hora que o Vini Jr. fez o gol de cabeça. O time tem que melhorar, principalmente, na intensidade do jogo.

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    Brasil longe de Argentina e França

    Por outro lado, Casagrande acredita que a tendência é o Brasil subir de produção:

    - Chega com mais moral para a próxima fase. É Seleção Brasileira, cada vitória, cada domínio da partida, assusta o adversário. O Brasil vem crescendo, ainda está longe de comparar com Argentina e França, que são consideradas as favoritas. Mas, com o passar da Copa do Mundo, o Brasil vai crescendo e vai chegar a esse ponto também. Vamos pensar no jogo de segunda-feira: qual será o melhor adversário, Suécia ou Japão? Na realidade, o Brasil tem que enfrentar qualquer um e passar para as oitavas de final, e o Ancelotti: a Copa começa nas quartas. Será que ele está certo?

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    Vini Jr observa a bola antes de fazer o segundo gol do Brasil sobre a Escócia
    Vini Jr observa a bola antes de fazer o segundo gol do Brasil sobre a Escócia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
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