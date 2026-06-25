Atacante de Portugal põe Flamengo como adversário 'mais difícil' no Mundial Jogador relembrou derrota do Chelsea para Flamengo antes de Portugal e Colômbia

Um dos titulares da seleção de Portugal nesta Copa do Mundo, o atacante Pedro Neto aproveitou a coletiva de imprensa antes do duelo decisivo contra a Colômbia, neste sábado (27) às 20h30, para recordar um dos confrontos que teve quando atuou em solo americano. Ao ser questionado sobre a Copa do Mundo de Clubes de 2025, o jogador do Chelsea elegeu o Flamengo como seu adversário mais complicado naquela altura.

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Pedro Neto, atacante de Portugal (Imagem: Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP)

O confronto em questão aconteceu na Filadélfia, ainda pela fase de grupos do Mundial. Na ocasião, Pedro Neto chegou a abrir o placar para o Chelsea, mas viu o time carioca "botar os ingleses na roda", virando a partida para 3 a 1. Segundo o atleta, a intensidade rubro-negra e o ambiente criado pela torcida foram os diferenciais.

— O que trago dessa experiência foi que até no jogo contra o Flamengo falei que foi muito difícil. Tinha sido o mais difícil que enfrentamos naquela altura pela intensidade, a maneira de jogar, a maneira de vivenciar o jogo, a atmosfera que também houve. Os brasileiros estavam em peso no estádio — afirmou o atacante luso.

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Pulgar, do Flamengo, em ação contra o Chelsea, de Pedro Neto (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Além de destacar o Flamengo, Pedro Neto também fez elogios ao Fluminense e Palmeiras na época, clubes brasileiros que o Chelsea também enfrentou no Mundial.

Agora, o foco de Pedro Neto será a Copa do Mundo. Portugal encara a Colômbia neste sábado (27), às 20h30 (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Os portugueses empataram no primeiro confronto, contra a República Democrática do Congo, e venceram posteriormente o Uzbequistão de goleada, por 5 a 0.

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Pedro Neto também falou sobre as condições que Portugal deve encontrar em Miami, Além do calor, a expectativa é de que a maioria dos torcedores presentes no estádio seja colombiana, fator que pode criar um ambiente favorável ao adversário.

Apesar disso, Pedro Neto garantiu que a seleção está focada apenas no próprio desempenho e na busca pela liderança do Grupo K.

— Vai ser um desafio, tanto pelo calor quanto pela presença de muitos colombianos. Mas o mais importante é mantermos o foco no nosso trabalho, na nossa identidade e na nossa forma de jogar. Queremos terminar a fase de grupos em primeiro lugar — explicou.

Agora, o duelo vale a liderança do Grupo K, já que a Colombia domina a ponta do grupo com 100% de aproveitamento. Para o atacante, o ambiente de pressão esperado contra os sul-americanos será muito similar ao que viveu contra o Flamengo.

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