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Costa do Marfim vence Curaçao e avança de fase na Copa do Mundo

Elefantes aguardam definição do adversário no mata-mata

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 18:57
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Nicolas Pépé é abraçado por companheiros após marcar gol pela Costa do Marfim sobre Curaçao, na Copa do Mundo
Nicolas Pépé é abraçado por companheiros após marcar gol pela Costa do Marfim sobre Curaçao, na Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor/AFP)

A Costa do Marfim derrotou Curaçao por 2 a 0 e conquistou uma vaga à segunda fase da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (25). Nicolas Pépé foi o grande protagonista do jogo com os dois gols marcados e o grande responsável por fazer os Elefantes avançarem ao mata-mata do Mundial pela primeira vez na história da seleção africana.

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    • Neste momento, a Costa do Marfim aguarda o duelo entre França e Noruega para conhecer seu próximo adversário na Copa do Mundo. Os Elefantes irão enfrentar o 2º colocado do Grupo I, que será definido nesta sexta-feira (26) em um confronto direto entre as duas seleções europeias.

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    Em um primeiro tempo equilibrado, Curaçao assustou a Costa do Marfim com uma finalização perigosa de Chong da entrada da área para grande defesa de Fofana. Mas os Elefantes responderam com Diomandé aproveitando uma falha da defesa adversária, chegando na linha de fundo pelo lado esquerdo da área e tocando para Pépé finalizar e estufar as redes. Na sequência, Diallo quase ampliou o marcador ao ser acionado na entrada da área e bater com efeito, mas a bola saiu ao lado do gol. Curaçao tentou descontar com Gaari sendo acionado na intermediária e chutando rasteiro, mas a bola foi pela linha de fundo.

    No segundo tempo, a Costa do Marfim quase ampliou o placar sobre Curaçao com uma finalização de Kessie de canhota de dentro da área, mas que saiu pela linha de fundo após desvio da zaga. A equipe de Dick Advocaat respondeu com Floranus sendo acionado na entrada da área e chutando de canhota por cima da meta de Fofana. E aos 18 minutos, os Elefantes chegaram ao segundo gol com Pépé sendo acionado na área por Sangaré e finalizando com perfeição para marcar um golaço. Nos minutos finais, Wahi teve a oportunidade de fazer mais um gol para Costa do Marfim após ser lançado pelo lado direito da área, mas a batida cruzada parou em grande defesa de Room.

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    Após um susto nos primeiros minutos de jogo, a Costa do Marfim conseguiu aliviar a pressão pela vitória com um gol cedo. Yan Diomandé aproveitou uma falha bizarra entre dois defensores de Curaçao, roubou a bola pelo lado esquerdo do campo, entrou na área e encontrou Pépé na área para finalizar e abrir o placar para os africanos.

    Deu aula 🏅

    Autor de dois gols na vitória da Costa do Marfim sobre Curaçao, Nicolás Pépé foi o grande nome da partida. O camisa 19 marcou um gol nos minutos iniciais do primeiro tempo e deu tranquilidade aos Elefantes no segundo tempo com um golaço para levar sua seleção pela primeira vez ao mata-mata de Copa do Mundo na história.

    Nicolas Pépé finaliza para marcar o segundo gol da Costa do Marfim sobre Curaçao na Copa do Mundo
    Nicolas Pépé finaliza para marcar o segundo gol da Costa do Marfim sobre Curaçao na Copa do Mundo (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

    Ficou abaixo 📉

    Apesar da assistência no primeiro gol de Pépé, Yan Diomandé não conseguiu ter uma atuação de destaque como contra Equador e Alemanha. A joia do RB Leipzig conseguiu ser anulado pelo lado direito da defesa de Curaçao, que dobrou a marcação em cima do jovem de 19 anos em diversas ocasiões. No entanto, o atleta não conseguiu se desvencilhar e criar boas oportunidades de gols.

    ✅ Ficha técnica

    Curaçao 🆚 Costa do Marfim
    Copa do Mundo - 3ª rodada do Grupo E

    📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 17h (de Brasília)
    📍 Local: Lincoln Financial Field, Philadelphia (EUA)
    🥅 Gols: Pépé, 6'/1ºT (0-1); Pépé, 18'/2ºT (0-2)
    🟨 Cartões amarelos: Pépé (CMA); Juninho Bacuna e Kastaneer (CUR).
    🟥 Cartões vermelhos: -

    Curaçao (Técnico: Dick Advocaat)
    Room; Brenet (Sambo), Gaari (Kastaneer), Obispo, Floranus e Fonville (Noslin); Chong, Leandro Bacuna e Comenencia (Antonisse); Locadia (Kuwas) e Juninho Bacuna.

    Costa do Marfim (Técnico: Emerse Faé)
    Fofana; Doué, Kossounou, Ousmane Diomande e Opéri; Sangaré, Kessie (Seri) e Diallo (Oulai); Pépé (Wahi), Bonny (Diakite) e Yan Diomandé (Touré).

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