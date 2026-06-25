Vini Jr dispara crítica à árbitro em gol anulado: 'Vergonha!'
Vini Jr marcou três gols no jogo, no entanto, um foi anulado pelo VAR
O atacante Vini Jr teve um gol anulado pelo árbitro no último confronto entre Brasil e Escócia, no qual a Seleção Brasileira venceu por 3 a 0, nesta Copa do Mundo. Um vídeo divulgado pelo dublador Gustavo Machado revelou o que o jogador do Real Madrid disse ao árbitro após revisão do VAR.
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Falas de Vini Jr após anulação de gol
A dublagem foi realizada pelo influenciador digital e dublador Gustavo Machado, que utilizou suas redes sociais para publicar o conteúdo produzido.
Como foi o confronto Brasil x Escócia
A aposta de Carlo Ancelotti em Rayan deu resultado aos sete minutos. O atacante pressionou Robertson, roubou a bola e serviu Vini Jr, que abriu o placar para o Brasil. A dupla comandou as ações ofensivas da Seleção no primeiro tempo, com Vini criando chances, tendo um gol anulado pelo VAR e ampliando nos acréscimos após cruzamento de Bruno Guimarães.
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Após um início dominante, o Brasil diminuiu o ritmo e permitiu que a Escócia avançasse suas linhas. Mesmo com maior presença ofensiva dos britânicos, Alisson foi pouco exigido. A equipe de Ancelotti seguiu perigosa e contou com a participação ativa de Rayan na construção das jogadas até o intervalo.
Na segunda etapa, Alisson fez uma grande defesa em cabeceada de McTominay e evitou qualquer reação escocesa. Pouco depois, Matheus Cunha marcou o terceiro gol brasileiro após bela jogada de Bruno Guimarães. A torcida se animou ainda mais com a entrada de Neymar aos 27 minutos, consolidando a vitória por 3 a 0 e a classificação do Brasil em Miami.
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