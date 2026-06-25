Copa do Mundo 2026 quebra recorde histórico da competição Aumento no número de seleções impactou diretamente no público do torneio

Os duelos entre Equador x Alemanha e Curaçao x Costa do Marfim marcam a quebra de uma escrita que perdurava desde a Copa do Mundo de 1994. Mesmo ainda na fase de grupos, esta edição do torneio já acumula o maior público da história das Copas. O recorde de público acumulado pertencia à edição de 1994, quando 3 milhões e 587 mil torcedores passaram pelos estádios dos Estados Unidos na época. A média de público ficou estabelecida em 64 mil presentes.

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O novo recorde de 3 milhões e 605 mil torcedores é um reflexo direto do aumento do número de seleções na Copa do Mundo, do aumento no número de jogos e dos estádios de enorme capacidade. Confira:

🏟️Capacidade dos estádios da Copa do Mundo 2026 (Estados Unidos, Canadá e México)

Estádio de Atlanta: 68.239

BC Place Vancouver: 52.497

Estádio de Boston: 64.146

Estádio de Dallas: 70.649

Estádio de Guadalajara: 45.664

Estádio de Houston: 68.777

Estádio de Kansas City: 69.045

Estádio de Los Angeles: 70.492

Estádio da Cidade do México (Azteca): 80.824

Estádio de Miami: 64.478

Estádio de Monterrey: 51.243

Estádio de Nova York e Nova Jersey (MetLife Stadium): 80.663

Estádio da Filadélfia: 68.324

Estádio da Área da Baía de São Francisco: 68.827

Estádio de Seattle: 66.925

Estádio de Toronto: 43.036

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O Estádio Azteca, o maior do torneio, com capacidade para 80.824 torcedores, recebeu os dois melhores públicos da competição até agora. Os jogos entre México 2 x 0 África do Sul e Uzbequistão 1 x 3 Colômbia atingiram a capacidade total do estádio situado na Cidade do México.

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A abertura da Copa do Mundo de 2026 lotou o Estádio Azteca (Foto: Reprodução/Fifa)

Ingressos esgotados são uma realidade nesta Copa do Mundo. Diversos jogos, em diferentes estádios, atingiram a lotação total das arenas. O MetLife Stadium, segundo maior do torneio, vem sendo palco constante de jogos lotados. Duelos como Brasil 1 x 1 Marrocos e Noruega 3 x 2 Senegal atingiram a lotação máxima de 80.663 torcedores.

Copa do Mundo com 66 seleções? Entenda plano para 2030

Os resultados da expansão da edição de 2026 para contar com 8 seleções servirão como parâmetro para avaliar os impactos esportivos, comerciais e operacionais de contar com mais participantes do que tradicionalmente havia na competição. Com a previsão de lucro recorde, a tendência é que a entidade trate com mais seriedade a possibilidade de uma expansão para 66 países.

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Após aumentar o número de seleções participantes na Copa do Mundo de 32 para 48 na edição de 2026, a Fifa parece ainda nutrir planos de tornar a competição cada vez maior. Isso porque a entidade estuda a possibilidade de aumentar para 66 o número de países participantes no torneio.

De acordo com informações do jornal espanhol As, a proposta ganhou força nos bastidores após federações nacionais e a Conmebol se manifestarem de forma favorável à ideia. O aumento de vagas seria uma forma de ampliar a participação de países que não costumam se classificar para a disputa do Mundial.

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