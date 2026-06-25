Copa do Mundo: entenda a relação do time de Pelé nos EUA com a Turquia Passagem do "Rei" pelo Cosmos consolidou a conexão entre os países rivais do Grupo D

Turquia e Estados Unidos se enfrentam pela rodada decisiva do Grupo D da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (25), às 23h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles. A relação entre os países no futebol se consolidou por meio de um personagem especial, justamente aquele que é considerado o maior de todos no esporte.

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Pelé: a ponte entre EUA e Turquia no futebol

Último time da carreira de Pelé, o New York Cosmos foi um projeto idealizado por empresários turcos do ramo da música. O clube de Nova Iorque foi fundado em 1970 pelos irmãos Ahmet e Nesuhi Ertegün, filhos de um embaixador da Turquia nos Estados Unidos e fundadores da gravadora Atlantic Records.

Sob a administração do selo musical, que reunia artistas como Aretha Franklin, Ray Charles e Led Zeppelin, os irmãos fizeram uma grande fortuna e decidiram apostar em um novo tipo de investimento. Após a compra da gravadora por parte da Warner Communications, eles sugeriram ao presidente do conglomerado de mídia que fosse criado um time de futebol para disputar a antiga North American Soccer League (NASL).

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Pelé posa para foto ao lado do cantor Sérgio Mendes e dos fundadores do New York Cosmos (Foto: Reprodução)

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Inicialmente, o aporte financeiro da equipe era modesto, mas os empresários foram se empolgando aos poucos com o projeto e contrataram diversos craques do futebol. Além do "Rei", formavam parte do elenco nomes como Franz Beckenbauer, Carlos Alberto Torres e Johan Cruyff.

No gol, o Cosmos contava com Yasin Özdenak, que jogou no Galatasaray por 10 anos e conquistou quatro títulos da Superliga Turca. Representante do futebol turco no clube nova-iorquino, o goleiro foi bicampeão da NASL e, depois de se aposentar, atuou como treinador da equipe.

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Pelé teve participação fundamental no processo de popularização do futebol nos Estados Unidos. Sua presença em campo influenciava diretamente nas médias de público do Cosmos, que eram as melhores do campeonato.

Com a falência da NASL, o Cosmos transferiu suas atividades para uma liga de showbol em 1984. Por conta do baixo interesse do público e do acúmulo de problemas financeiros devido aos gastos insustentáveis, o time pentacampeão nacional fechou as portas no mesmo ano.

Países duelam no encerramento da fase de grupos

Jogadores da seleção dos EUA comemoram classificação antecipada para o mata-mata da Copa do Mundo (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES)

Turquia e Estados Unidos chegam para a terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo em cenários diferentes. Já eliminada com duas derrotas nos dois primeiros jogos, a seleção turca tenta fazer frente aos anfitriões para deixar uma boa impressão na sua despedida do Mundial.

Por outro lado, os americanos estão classificados para o mata-mata e buscam consolidar a liderança do Grupo D. Para não depender do resultado de Paraguai x Austrália, duelo que acontece no mesmo horário, a seleção da casa precisa pelo menos empatar contra os turcos.

Turquia x EUA

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