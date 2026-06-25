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Copa do Mundo: Brasil está nos dezesseis avos ou na fase de 32? Entenda

Novo formato da Copa do Mundo criou uma etapa inédita

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 16:05
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Matheus Cunha celebra o terceiro gol do Brasil sobre a Esócia (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
Matheus Cunha celebra o terceiro gol do Brasil sobre a Esócia (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

O Brasil garantiu vaga no mata-mata da Copa do Mundo de 2026, mas a nomenclatura da fase para a qual a seleção se classificou tem gerado dúvidas entre torcedores, jornalistas e até canais oficiais da Fifa. A expansão do torneio para 48 seleções criou uma etapa eliminatória inédita, disputada antes das tradicionais oitavas de final.

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    • A origem da confusão está na tradução dos termos utilizados pela Fifa. Em inglês, a entidade se refere à fase como "Round of 32", expressão que indica a presença de 32 equipes na disputa. Em português, porém, a adaptação literal nem sempre corresponde à nomenclatura tradicional do futebol.

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    Qual é o nome correto da fase?

    Com o novo formato da Copa do Mundo, 32 seleções avançam da fase de grupos para a primeira rodada eliminatória. Como essa etapa reúne 32 equipes e produz 16 confrontos, o nome técnico correspondente é dezesseis avos de final.

    A lógica segue o mesmo padrão das demais fases do mata-mata. Os vencedores avançam às oitavas de final, depois às quartas, semifinais e, por fim, à decisão do torneio.

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    Também é correto chamar a etapa de segunda fase, já que ela sucede a fase de grupos e marca o início dos confrontos eliminatórios.

    Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil
    Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil contra a Escócia (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

    Por que existe tanta confusão?

    A própria Fifa ajudou a alimentar as dúvidas ao utilizar termos diferentes em seus conteúdos. Em algumas publicações, a entidade faz referência a "32 avos de final", expressão que, pela lógica tradicional das competições eliminatórias, indicaria uma fase com 64 participantes e 32 confrontos — algo que não existe nesta Copa do Mundo.

    Outra nomenclatura que apareceu em versões do site da entidade foi "segundas de final". Apesar de fazer sentido matemático como continuação da sequência de oitavas, quartas e semifinais, o termo não possui uso consolidado no futebol e não faz parte da terminologia tradicional do esporte.

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    Como chamar a fase do Brasil?

    Na prática, a Seleção Brasileira está classificada para a segunda fase da Copa do Mundo de 2026, que abre o mata-mata da competição. Já sob o ponto de vista técnico, a denominação mais adequada é dezesseis avos de final, etapa disputada por 32 seleções e que antecede as oitavas de final.

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