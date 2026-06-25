Angulo marca 1º gol de Equador na Copa do Mundo contra a Alemanha Após dois jogos em branco, La Tri desencanta na última rodada

Após derrota na estreia para a Costa do Marfim e empate frustrante com Curaçao, o Equador enfim desencantou na Copa do Mundo. O primeiro gol da seleção equatoriana foi marcado nesta quinta-feira (25), pelo atacante Nilson Angulo, aos nove minutos do primeiro tempo. O gol serviu para a La Tri empatar a partida, já que a Alemanha já havia aberto o placar com Sané logo aos dois minutos de jogo. O jogo ainda está em andamento.

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O Equador, que em dois jogos ainda não conseguiu marcar nos dois primeiros jogos desta Copa do Mundo. Depois de uma estreia marcada por um embate franco contra a Costa do Marfim, com as duas equipes criando e os marfinenses punindo no fim com Diallo, a frustração se intensificou no segundo jogo. Contra Curaçao, o Equador apresentou muito volume, mas também muita dificuldade de marcar. Os equatorianos finalizaram 27 vezes, sendo 15 no gol, e ainda assim não puseram a bola na rede em nenhuma das ocasiões. Após 180 minutos (mais acréscimos), enfim o Equador desencantou. E, para sonhar com uma classificação para a segunda fase, precisa de mais uma.

Como foram os dois primeiros gols?

Alemanha sai na frente

Pavlovic dominou a bola na entrada da área, driblou a marcação e encontrou Wirtz. O meia faz o passe para Sané, que bate de primeira e balança as redes para inaugurar o marcador no MetLife Stadium. Vale ressaltar que o lance foi muito questionado pelos jogadores equatorianos, que alegaram falta de Pavlovic na jogada.

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Sané marca com Wirtz o gol feito contra o Equador pela Alemanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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Equador empata na sequência

Angulo aproveita um erro de Nmecha na saída de bola, domina pela esquerda, nas proximidades da área, e solta uma bomba. A finalização sai colocada no canto esquerdo de Neuer, que não consegue alcançar. Um golaço para deixar tudo igual.

Nilson angulo comemora primeiro gol do Equador na Copa do Mundo (TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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