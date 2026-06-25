Angulo marca 1º gol de Equador na Copa do Mundo contra a Alemanha
Após dois jogos em branco, La Tri desencanta na última rodada
Após derrota na estreia para a Costa do Marfim e empate frustrante com Curaçao, o Equador enfim desencantou na Copa do Mundo. O primeiro gol da seleção equatoriana foi marcado nesta quinta-feira (25), pelo atacante Nilson Angulo, aos nove minutos do primeiro tempo. O gol serviu para a La Tri empatar a partida, já que a Alemanha já havia aberto o placar com Sané logo aos dois minutos de jogo. O jogo ainda está em andamento.
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O Equador, que em dois jogos ainda não conseguiu marcar nos dois primeiros jogos desta Copa do Mundo. Depois de uma estreia marcada por um embate franco contra a Costa do Marfim, com as duas equipes criando e os marfinenses punindo no fim com Diallo, a frustração se intensificou no segundo jogo. Contra Curaçao, o Equador apresentou muito volume, mas também muita dificuldade de marcar. Os equatorianos finalizaram 27 vezes, sendo 15 no gol, e ainda assim não puseram a bola na rede em nenhuma das ocasiões. Após 180 minutos (mais acréscimos), enfim o Equador desencantou. E, para sonhar com uma classificação para a segunda fase, precisa de mais uma.
Como foram os dois primeiros gols?
Alemanha sai na frente
Pavlovic dominou a bola na entrada da área, driblou a marcação e encontrou Wirtz. O meia faz o passe para Sané, que bate de primeira e balança as redes para inaugurar o marcador no MetLife Stadium. Vale ressaltar que o lance foi muito questionado pelos jogadores equatorianos, que alegaram falta de Pavlovic na jogada.
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Equador empata na sequência
Angulo aproveita um erro de Nmecha na saída de bola, domina pela esquerda, nas proximidades da área, e solta uma bomba. A finalização sai colocada no canto esquerdo de Neuer, que não consegue alcançar. Um golaço para deixar tudo igual.
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