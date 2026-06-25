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Possível adversário do Brasil na Copa afirma: 'Não temos medo de ninguém'

Holanda estaria no caminho da Seleção Brasileira caso termine em 2° do Grupo F

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 16:34
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Holanda e Japão, que fizeram um jogaço na primeira fase, podem ser o adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Japão e Holanda se enfrentaram na 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES/AFP)

A definição do adversário do Brasil nos 16 avos de final da Copa do Mundo acontece nesta quinta-feira (25), mas uma das seleções que ainda pode cruzar o caminho da equipe de Carlo Ancelotti já demonstrou confiança para a sequência do torneio. Técnico da Holanda, Ronald Koeman afirmou que sua equipe respeita todos os rivais, mas não teme nenhum adversário.

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    Classificado em primeiro lugar no Grupo C, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F na próxima fase. Holanda, Japão e Suécia chegam à última rodada com chances de terminar na posição que levará ao confronto contra a Seleção Brasileira.

    Em entrevista coletiva antes do encerramento da fase de grupos, Koeman evitou escolher adversários e reforçou que o foco dos holandeses está em avançar o mais longe possível na competição.

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    — É tudo o mesmo para mim. Queremos chegar longe no torneio. Nós respeitamos todos os adversários e não temos medo de ninguém. Somos um time forte. Tem outros favoritos para ganhar, times com grandes jogadores. Veremos o que vem. A melhor forma é levar um jogo de cada vez e enfrentar quem chegar — afirmou o treinador.

    Holanda ainda pode enfrentar o Brasil

    Embora lidere o Grupo F no momento, a Holanda ainda não tem posição definida na chave. Os holandeses somam quatro pontos, mesma pontuação do Japão, mas aparecem à frente pelo número de gols marcados.

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    Para enfrentar o Brasil nos 16 avos de final, a seleção comandada por Koeman precisará terminar a fase de grupos na segunda colocação. Caso confirme a liderança, ficará em outro lado do chaveamento nesta etapa da competição.

    O treinador também destacou a importância da última rodada e evitou fazer projeções antes da definição da classificação.

    — Você tem que focar em ganhar o jogo. Como eu disse, gostaríamos de liderar o grupo. O resultado terá impacto nisso, mas também o resultado de Japão x Suécia. Jogar esse jogo é o mais importante para nós — completou.

    Ronald Koeman orienta jogadores da Holanda à beira do gramado na Copa do Mundo (Foto: PAUL ELLIS / AFP)
    Ronald Koeman orienta jogadores da Holanda à beira do gramado na Copa do Mundo (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

    Como está o Grupo F?

    A rodada decisiva acontece nesta quinta-feira (25), às 20h (de Brasília). A Holanda encara a já eliminada Tunísia, enquanto Japão e Suécia fazem confronto direto pela classificação.

    Classificação do Grupo F antes da última rodada:

    1. Holanda – 4 pontos
    2. Japão – 4 pontos
    3. Suécia – 3 pontos
    4. Tunísia – 0 ponto

    O Brasil aguarda a definição da chave para conhecer seu adversário no mata-mata. Entre as possibilidades estão justamente Holanda, Japão ou Suécia, que seguem na disputa por uma vaga na próxima fase da Copa do Mundo.

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