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Equador vira sobre a Alemanha em jogo dramático e garante vaga no mata-mata da Copa

Equatorianos conseguiram vaga na fase eliminatória após começo decepcionante e tiram o 100% de aproveitamento dos alemães

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
25/06/2026 18:59
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Angulo marcou o primeiro gol do Equador na partida. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Angulo marcou o primeiro gol do Equador na partida. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A tensão pela vaga no mata-mata durou até o apito final. Em jogo dramático e com uma virada histórica, o Equador venceu a Alemanha por 2 a 1 no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e jogará a fase eliminatória da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história. Essa também foi o primeiro triunfo dos sul-americanos em cima dos alemães, conquistada com gols de Angulo e Gonzalo Plata, atacante do Flamengo. Sané havia aberto o placar no primeiro tempo.

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    Com o resultado, a Alemanha assegura o primeiro lugar do Grupo E com seis pontos, empatada com a Costa do Marfim, que venceu Curaçao. No desempate, leva a melhor pelo saldo de gols. No mata-mata, os alemães enfrentam o terceiro colocado do Grupo D, lugar ocupado pelo Paraguai até agora. Mas, a depender do resultado do duelo contra a Austrália, na noite de sexta-feira, a equipe da Oceania pode ser a rival no primeiro jogo eliminatório.

    Do outro lado, o Equador garantiu a vaga no mata-mata no último jogo da fase de grupos. Com o resultado, a equipe comandada por Sebastián Beccacece termina com quatro pontos, na terceira posição da sua chave. Agora, precisa aguardar os outros jogos para saber em qual posição entre os terceiros colocados ficará, o que define quem será o seu adversário na próxima fase.

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    Gols cedo, recuperação e equilíbrio

    A Alemanha precisou de dois minutos para abrir o placar e dificultar ainda mais a vida do Equador na partida. Em cobrança de lateral ao lado da grande área, o meia Pavlociv fez um belo lance de efeito ao matar a bola no peito, dar um chapéu em Vite e passar para Wirtz. O meia do Liverpool recebeu e passou para Sané, que bateu rasteiro da entrada da área para balançar as redes. Os equatorianos reclamaram de um pé alto do alemão, que chega a tocar a cabeça do rival, mas a arbitragem não assinalou falta.

    Seis minutos depois, aos oito, Vite pressionou a saída de bola de Nmecha, roubou e ela sobrou para Angulo. O atacante do Sunderland foi rápido ao dominar e chutar forte de fora da área para acertar o canto do goleiro Manuel Neuer. 1 a 1 no placar. A sequência do primeiro tempo foi de pouco perigo para as duas seleções e muito "perde e ganha" no meio-campo, o que baixou a temperatura do confronto até a descida para os vestiários.

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    Equador melhora, pressiona e vira

    Se o primeiro tempo terminou em velocidade reduzida, a segunda etapa voltou a ascender uma faísca de emoção. Logo no minuto um, Havertz recebeu um toque dentro da área, desabou e a árbitra Tori Penso apontou a marca da cal. O lance foi anulado após uma falta sinalizada pela cabine do VAR no começo da jogada, confirmada pela arbitragem. Passado o susto, o Equador mostrou mais força de vontade para pressionar a Alemanha e buscar a virada, principalmente com jogadas de velocidade pela lateral.

    Os lances de maior perigo demoraram a sair. Até os 25 minutos, o ataque equatoriano não havia levado grande perigo à meta de Neuer, a não ser por um chute de Valencia, mas Neuer não teve dificuldade de defender. Dos 30 minutos em diante, a equipe de Sebastián Beccacece foi empurrada pelas arquibancadas com gritos de "sí, se puede" e o time passou a ser mais perigoso à meta alemã.

    Kevin Rodríguez anunciou o "caminho" da virada quando pressionou e roubou a bola de Jonathan Tah. O atacante tocou para trás e viu Angulo dar um chute cruzado e, por pouco, Gonzalo Plata não alcançou para tocar para o gol. Minutos depois, o atacante do Flamengo foi, de fato, decisivo. Após cobrança de escanteio, conseguiu tocar com a ponta do pé entre a defesa alemã e virou o placar para o Equador. No fim, a Alemanha ainda ensaiou uma pressão, mas o triunfo ficou para o lado sul-americano.

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    Equador virou para cima da Alemanha no último jogo do Grupo E. (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

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    O gol da virada do Equador saiu dos pés de Gonzalo Plata, atacante do Flamengo. O equatoriano foi esperto ao antecipar o zagueiro Jonathan Tah na cobrança de escanteio e pegar o goleiro Manuel Neuer de surpresa com um toque na ponta do pé para balançar as redes. O gol foi marcado aos 31 minutos da segunda etapa e mostrou a força de vontade de Plata e todo a equipe equatoriana em buscar a classificação no Mundial.

    Deu aula 🏅

    Conhecido pelo apelido carinhoso de "Neymar equatoriano", Nilson Angulo, atacante do Sunderland, marcou o único gol do Equador na Copa do Mundo. O jogador chegou ao Mundial com grande expectativa de ter um desempenho chamativo e, apesar da demora para marcar, mostrou na partida decisiva contra a Alemanha que é um nome de destaque do futebol sul-americano. As jogadas de velocidade e os dribles em espaço curto dão esperança para a seleção sonhar com uma vaga mais distante no Mundial.

    Ficou abaixo 📉

    Se o meio-campo alemão foi responsável por sustentar a Alemanha até aqui na Copa do Mundo, tanto na goleada em Curaçao quanto na virada diante da Costa do Marfim, dessa vez, contra o Equador, ficou devendo. E a atuação abaixo se concentra em dois nomes. Nmecha vacilou no lance do gol equatoriano e não foi produtivo ofensivamente quanto nos dois primeiros jogos. Outro nome apagado foi Musiala, que segue como nome mais apagado entre as "estrelas" alemãs do Mundial.

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