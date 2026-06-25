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Conheça o vestiário da Seleção: os bastidores antes de Brasil x Escócia

Roupeiros são os primeiros a chegar ao estádio em dias de jogos da Seleção

PorMárcio IannaccaEnviados Especiais
25/06/2026 18:28
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Vestiário da Seleção Brasileira antes de Brasil x Escócia (Foto: Divulgação/CBF)
Camisa 10 de Neymar no vestiário da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

MIAMI, FL (EUA) - Muito antes de a bola rolar e os holofotes se voltarem para os protagonistas em campo, um outro time entra em ação nos bastidores. Horas antes da chegada dos jogadores da Seleção Brasileira ao estádio, profissionais quase invisíveis para o público transformam o vestiário em um ambiente pronto para receber os atletas. A CBF divulgou como é essa preparação e mostrou como funciona a rotina que antecede uma partida de Copa do Mundo.

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    • Quando os ônibus da delegação ainda estão longe do estádio e as arquibancadas começam, aos poucos, a ganhar cor, o vestiário da Seleção Brasileira já está completamente em movimento. A preparação para um jogo de Copa do Mundo começa muito antes do aquecimento no gramado e passa pelas mãos de profissionais que raramente aparecem nas transmissões, mas exercem um papel indispensável no dia a dia da equipe.

    Os roupeiros Fabinho, Manoel e Ratinho estão entre os primeiros integrantes da delegação a chegar ao estádio. Eles desembarcam horas antes dos jogadores e iniciam uma verdadeira operação de precisão para deixar tudo exatamente como a comissão técnica e os atletas esperam encontrar.

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    Cada detalhe é pensado. As camisas são posicionadas cuidadosamente em seus respectivos lugares. Os calções e os meiões ficam separados para cada jogador. As chuteiras são organizadas próximas aos assentos, ao lado dos demais equipamentos que serão utilizados durante a partida. Tudo precisa estar impecável para que, quando os atletas entrarem no vestiário, a única preocupação seja vestir o uniforme e iniciar a concentração para o duelo.

    Ao lado dos roupeiros, quem também chega cedo são os massagistas Serginho e Marcelo Araújo. Eles deixam preparados os materiais de recuperação muscular, organizam macas, equipamentos e tudo o que será utilizado antes e depois da partida. É um trabalho silencioso, quase sempre longe das câmeras, mas essencial para o funcionamento da Seleção.

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    O cuidado com os detalhes faz parte da história da equipe brasileira. Um dos episódios mais conhecidos dos bastidores aconteceu em Copas do Mundo anteriores, quando um roupeiro precisou amaciar uma chuteira para Ronaldo Fenômeno antes de uma partida. O gesto simples ajudava o atacante a entrar em campo com mais conforto e mostrava o nível de confiança criado entre jogadores e funcionários ao longo dos anos.

    São profissionais que conhecem as preferências de cada atleta, sabem exatamente onde cada peça deve ficar e transformam o ambiente do vestiário em um espaço familiar, mesmo a milhares de quilômetros do Brasil. É uma rotina repetida jogo após jogo, quase sempre longe dos olhos do torcedor. Enquanto os craques recebem aplausos ao entrarem em campo, existe uma equipe que já venceu sua primeira missão muito antes do apito inicial: fazer com que tudo esteja perfeito para a Seleção Brasileira.

    E foi justamente esse cenário que pôde ser visto antes da vitória por 3 a 0 sobre a Escócia. Um vestiário impecavelmente organizado, em que cada camisa dobrada, cada chuteira posicionada e cada detalhe preparado contam uma parte importante da história de uma equipe que busca mais um título mundial. Antes dos gols, da emoção e da festa, existe um trabalho silencioso que ajuda a fazer a Seleção entrar em campo pronta para escrever mais um capítulo de sua trajetória.

    Vestiário da Seleção Brasileira antes de Brasil x Escócia
    Vestiário da Seleção Brasileira antes de Brasil x Escócia (Foto: Divulgação/CBF)

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    Flâmula de Brasil x Escócia no vestiário da Seleção Brasileira
    Flâmula de Brasil x Escócia no vestiário da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)
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