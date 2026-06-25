Copa do Mundo: arquibancada de possível rival do Brasil em Dallas desaba Suécia precisa vencer o Japão para, possivelmente, ficar em segundo

Possível rival do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo, a Suécia passou por um susto nesta quinta-feira. O CT que a seleção usa no Mundial do FC Dallas, foi palco de um incidente: o desabamento de parte da arquibancada. Por sorte, não havia treino no momento do ocorrido e, por isso, não houve feridos.

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De acordo com a imprensa sueca, o local estaria passando por uma reforma e uma parte da lateral mais longa da arquibancada desabou.

Confira na imagem abaixo:

Demolition greets Sweden at its World Cup base camp during FC Dallas renovation project https://t.co/rbtBWYbuVv pic.twitter.com/bpFiFWRssq — RH Sports (@RHsportszone) June 25, 2026

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A Suécia, que enfrenta, nesta quinta-feira, o Japão, vem de duas goleadas. A primeira delas, a favor, diante da Tunísia. A segunda, contra, em partida com a Holanda.

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Para enfrentar avançar em segundo do Grupo F e enfrentar o Brasil na próxima fase, os suecos precisam vencer o Japão. Isso porque a tendência é de que a líder e já classificada Holanda derrote a eliminada Tunísia, que tem a defesa mais vazada do Mundial até aqui: nove gols.

Japão e Holanda com risco de pegar o Brasil

Já os japoneses, que estão na vice-liderança, com quatro pontos (assim como a líder Holanda) precisam do empate para avançar em segundo na chave e voltar a desafiar a Seleção Brasileira em Copas. Isso se os holandeses confirmarem o enorme favoritismo diante dos tunisianos.

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Em caso de derrota da Holanda para a seleção lanterna do grupo nesta quinta, um empate garante a primeira colocação do grupo ao Japão. Nesse cenário, os holandeses ficariam em segundo e enfrentariam o time dirigido por Carlo Ancelotti.

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