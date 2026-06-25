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Dê suas notas: Equador vira para cima da Alemanha e avança na Copa do Mundo

Angulo e Gonzalo Plata marcaram os gols da vitória do Equador

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 19:14
Atualizado há 2 minutos
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Neuer após sofrer gol em Alemanha x Equador pela Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
Neuer após sofrer gol em Alemanha x Equador pela Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

A Alemanha saiu na frente, mas viu o Equador buscar uma virada histórica e vencer por 2 a 1 nesta quinta-feira (25), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo. Com gols de Angulo e Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, os equatorianos conquistaram uma vaga na fase eliminatória do Mundial. Apesar da derrota, a seleção alemã terminou na liderança da chave graças ao saldo de gols.

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    Alemanha

    Equador

    Angulo comemora gol beijando a camisa
    Angulo comemora primeiro gol do Equador contra a Alemanha (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Visão do lance!

    Texto de Vinicius Barbosa Harfush

    Lance Capital 💡

    O gol da virada do Equador saiu dos pés de Gonzalo Plata, atacante do Flamengo. O equatoriano foi esperto ao antecipar o zagueiro Jonathan Tah na cobrança de escanteio e pegar o goleiro Manuel Neuer de surpresa com um toque na ponta do pé para balançar as redes. O gol foi marcado aos 31 minutos da segunda etapa e mostrou a força de vontade de Plata e todo a equipe equatoriana em buscar a classificação no Mundial.

    Deu aula 🏅

    Conhecido pelo apelido carinhoso de "Neymar equatoriano", Nilson Angulo, atacante do Sunderland, marcou o único gol do Equador na Copa do Mundo. O jogador chegou ao Mundial com grande expectativa de ter um desempenho chamativo e, apesar da demora para marcar, mostrou na partida decisiva contra a Alemanha que é um nome de destaque do futebol sul-americano. As jogadas de velocidade e os dribles em espaço curto dão esperança para a seleção sonhar com uma vaga mais distante no Mundial.

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    Ficou abaixo 📉

    Se o meio-campo alemão foi responsável por sustentar a Alemanha até aqui na Copa do Mundo, tanto na goleada em Curaçao quanto na virada diante da Costa do Marfim, dessa vez, contra o Equador, ficou devendo. E a atuação abaixo se concentra em dois nomes. Nmecha vacilou no lance do gol equatoriano e não foi produtivo ofensivamente quanto nos dois primeiros jogos. Outro nome apagado foi Musiala, que segue como nome mais apagado entre as "estrelas" alemãs do Mundial.

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