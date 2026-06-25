Entenda por que os jogos de hoje são importantes para o Brasil na Copa do Mundo
Japão, Holanda e Suécia disputam vaga para enfrentar o Brasil nesta quinta-feira (25)
A Seleção Brasileira conhecerá nesta quinta-feira (25) o adversário da sua primeira partida eliminatória na Copa do Mundo de 2026. Os jogos da última rodada do Grupo F definirão qual seleção enfrentará o Brasil na segunda fase da competição, na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.
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A equipe comandada por Carlo Ancelotti terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C e, por isso, enfrentará o segundo colocado da chave F. As partidas Japão x Suécia e Tunísia x Holanda serão disputadas simultaneamente às 20h (de Brasília).
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Quem pode enfrentar o Brasil?
Holanda, Japão e Suécia ainda têm chances de terminar na segunda colocação do Grupo F e cruzar o caminho da Seleção. Apenas a Tunísia já está eliminada.
No momento, a Holanda lidera a chave com quatro pontos, mesma pontuação do Japão. Os holandeses levam vantagem no critério de desempate por terem marcado mais gols. A Suécia aparece logo atrás, com três pontos.
Classificação do Grupo F:
- Holanda – 4 pontos (saldo +4)
- Japão – 4 pontos (saldo +4)
- Suécia – 3 pontos (saldo 0)
- Tunísia – 0 ponto (saldo -8)
|Posição
|Equipe
|Partidas
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Saldo
|Pontos
1º
Holanda
2
1
1
0
+4
4
2º
Japão
2
1
1
0
+4
4
3º
Suécia
2
1
0
1
0
3
4º
Tunísia
2
0
0
2
-8
0
Holanda enfrenta o Brasil se...
A seleção holandesa será a adversária brasileira caso termine a fase de grupos na segunda colocação. Isso pode acontecer em diferentes cenários:
- Se vencer a Tunísia por uma diferença de gols menor do que a vitória do Japão sobre a Suécia;
- Se empatar com a Tunísia e houver vencedor em Japão x Suécia;
- Se perder para a Tunísia e o Japão derrotar a Suécia;
- Se perder para a Tunísia e a Suécia vencer o Japão por margem suficiente para assumir a liderança do grupo.
Japão enfrenta o Brasil se...
Os japoneses cruzarão o caminho da Seleção caso terminem em segundo lugar na chave. Os principais cenários são:
- Empate contra a Suécia combinado com vitória ou empate da Holanda diante da Tunísia;
- Vitória sobre a Suécia por uma diferença de gols menor do que a vitória da Holanda sobre a Tunísia;
- Derrota para a Suécia, desde que a Holanda também perca para a Tunísia por margem maior, permitindo que o Japão mantenha vantagem nos critérios de desempate.
Suécia enfrenta o Brasil se...
A classificação sueca para o confronto contra o Brasil depende de um cenário mais simples:
- Vitória sobre o Japão combinada com vitória da Holanda sobre a Tunísia.
Nesse caso, os holandeses avançariam como líderes do grupo, enquanto os suecos terminariam na segunda posição.
Quando será o jogo do Brasil?
O confronto entre o Brasil e o segundo colocado do Grupo F está marcado para segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.
A partir desta fase, a Copa do Mundo passa a ser disputada em mata-mata. Assim, qualquer derrota significa eliminação da competição.
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