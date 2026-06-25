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Entenda por que os jogos de hoje são importantes para o Brasil na Copa do Mundo

Japão, Holanda e Suécia disputam vaga para enfrentar o Brasil nesta quinta-feira (25)

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 16:00
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Vini Jr, com os braços erguidos, sorri ao fazer o segundo gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo
Vini Jr. sorri ao fazer o segundo gol do Brasil sobre a Escócia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A Seleção Brasileira conhecerá nesta quinta-feira (25) o adversário da sua primeira partida eliminatória na Copa do Mundo de 2026. Os jogos da última rodada do Grupo F definirão qual seleção enfrentará o Brasil na segunda fase da competição, na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

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  • Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo

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    • A equipe comandada por Carlo Ancelotti terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C e, por isso, enfrentará o segundo colocado da chave F. As partidas Japão x Suécia e Tunísia x Holanda serão disputadas simultaneamente às 20h (de Brasília).

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    Quem pode enfrentar o Brasil?

    Holanda, Japão e Suécia ainda têm chances de terminar na segunda colocação do Grupo F e cruzar o caminho da Seleção. Apenas a Tunísia já está eliminada.

    No momento, a Holanda lidera a chave com quatro pontos, mesma pontuação do Japão. Os holandeses levam vantagem no critério de desempate por terem marcado mais gols. A Suécia aparece logo atrás, com três pontos.

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    Classificação do Grupo F:

      1.
    1. Holanda – 4 pontos (saldo +4)
      2. 2.
    2. Japão – 4 pontos (saldo +4)
      3. 3.
    3. Suécia – 3 pontos (saldo 0)
      4. 4.
    4. Tunísia – 0 ponto (saldo -8)
    PosiçãoEquipePartidasVitóriasEmpatesDerrotasSaldoPontos

    Holanda

    2

    1

    1

    0

    +4

    4

    Japão

    2

    1

    1

    0

    +4

    4

    Suécia

    2

    1

    0

    1

    0

    3

    Tunísia

    2

    0

    0

    2

    -8

    0

    Holanda enfrenta o Brasil se...

    A seleção holandesa será a adversária brasileira caso termine a fase de grupos na segunda colocação. Isso pode acontecer em diferentes cenários:

    1. Se vencer a Tunísia por uma diferença de gols menor do que a vitória do Japão sobre a Suécia;
    2. Se empatar com a Tunísia e houver vencedor em Japão x Suécia;
    3. Se perder para a Tunísia e o Japão derrotar a Suécia;
    4. Se perder para a Tunísia e a Suécia vencer o Japão por margem suficiente para assumir a liderança do grupo.

    Japão enfrenta o Brasil se...

    Os japoneses cruzarão o caminho da Seleção caso terminem em segundo lugar na chave. Os principais cenários são:

    1. Empate contra a Suécia combinado com vitória ou empate da Holanda diante da Tunísia;
    2. Vitória sobre a Suécia por uma diferença de gols menor do que a vitória da Holanda sobre a Tunísia;
    3. Derrota para a Suécia, desde que a Holanda também perca para a Tunísia por margem maior, permitindo que o Japão mantenha vantagem nos critérios de desempate.

    Suécia enfrenta o Brasil se...

    A classificação sueca para o confronto contra o Brasil depende de um cenário mais simples:

    1. Vitória sobre o Japão combinada com vitória da Holanda sobre a Tunísia.

    Nesse caso, os holandeses avançariam como líderes do grupo, enquanto os suecos terminariam na segunda posição.

    Kubo, com a camisa azul do Japão, disputa a posse de bola com Summerville, com a tradicional camisa laranja da Holanda na estreia das duas seleções na Copa do Mundo
    Holanda e Japão, que fizeram um jogaço na primeira fase, podem ser o adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Quando será o jogo do Brasil?

    O confronto entre o Brasil e o segundo colocado do Grupo F está marcado para segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

    A partir desta fase, a Copa do Mundo passa a ser disputada em mata-mata. Assim, qualquer derrota significa eliminação da competição.

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