Entenda por que os jogos de hoje são importantes para o Brasil na Copa do Mundo Japão, Holanda e Suécia disputam vaga para enfrentar o Brasil nesta quinta-feira (25)

A Seleção Brasileira conhecerá nesta quinta-feira (25) o adversário da sua primeira partida eliminatória na Copa do Mundo de 2026. Os jogos da última rodada do Grupo F definirão qual seleção enfrentará o Brasil na segunda fase da competição, na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

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A equipe comandada por Carlo Ancelotti terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C e, por isso, enfrentará o segundo colocado da chave F. As partidas Japão x Suécia e Tunísia x Holanda serão disputadas simultaneamente às 20h (de Brasília).

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Quem pode enfrentar o Brasil?

Holanda, Japão e Suécia ainda têm chances de terminar na segunda colocação do Grupo F e cruzar o caminho da Seleção. Apenas a Tunísia já está eliminada.

No momento, a Holanda lidera a chave com quatro pontos, mesma pontuação do Japão. Os holandeses levam vantagem no critério de desempate por terem marcado mais gols. A Suécia aparece logo atrás, com três pontos.

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Classificação do Grupo F:

1 . Holanda – 4 pontos (saldo +4) 2 . Japão – 4 pontos (saldo +4) 3 . Suécia – 3 pontos (saldo 0) 4 . Tunísia – 0 ponto (saldo -8)

Posição Equipe Partidas Vitórias Empates Derrotas Saldo Pontos 1º Holanda 2 1 1 0 +4 4 2º Japão 2 1 1 0 +4 4 3º Suécia 2 1 0 1 0 3 4º Tunísia 2 0 0 2 -8 0

Holanda enfrenta o Brasil se...

A seleção holandesa será a adversária brasileira caso termine a fase de grupos na segunda colocação. Isso pode acontecer em diferentes cenários:

Se vencer a Tunísia por uma diferença de gols menor do que a vitória do Japão sobre a Suécia; Se empatar com a Tunísia e houver vencedor em Japão x Suécia; Se perder para a Tunísia e o Japão derrotar a Suécia; Se perder para a Tunísia e a Suécia vencer o Japão por margem suficiente para assumir a liderança do grupo.

Japão enfrenta o Brasil se...

Os japoneses cruzarão o caminho da Seleção caso terminem em segundo lugar na chave. Os principais cenários são:

Empate contra a Suécia combinado com vitória ou empate da Holanda diante da Tunísia; Vitória sobre a Suécia por uma diferença de gols menor do que a vitória da Holanda sobre a Tunísia; Derrota para a Suécia, desde que a Holanda também perca para a Tunísia por margem maior, permitindo que o Japão mantenha vantagem nos critérios de desempate.

Suécia enfrenta o Brasil se...

A classificação sueca para o confronto contra o Brasil depende de um cenário mais simples:

Vitória sobre o Japão combinada com vitória da Holanda sobre a Tunísia.

Nesse caso, os holandeses avançariam como líderes do grupo, enquanto os suecos terminariam na segunda posição.

Holanda e Japão, que fizeram um jogaço na primeira fase, podem ser o adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Quando será o jogo do Brasil?

O confronto entre o Brasil e o segundo colocado do Grupo F está marcado para segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

A partir desta fase, a Copa do Mundo passa a ser disputada em mata-mata. Assim, qualquer derrota significa eliminação da competição.

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