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Cristiano Ronaldo revela detalhes da dieta durante preparação na Copa

Jogador disputa sua sexta Copa do Mundo com rotina regrada

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
25/06/2026 16:23
Atualizado há 2 minutos
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Cristiano Ronaldo sorri após encerrar o jejum de gols na Copa do Mundo
Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Disputando a sexta Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo revelou detalhes da rotina que o ajuda a manter o alto nível físico aos 41 anos. A disciplina do camisa 7 de Portugal começa logo pela manhã e se estende até a última refeição do dia.

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    • No café da manhã, o português costuma consumir ovos, abacate e café. Ao longo do restante do dia, a alimentação segue a mesma linha, baseada em alimentos naturais e ricos em nutrientes. No almoço, por exemplo, o cardápio geralmente inclui verduras, legumes, frango, peixe ou carne magra. A prioridade é consumir proteínas de qualidade e evitar produtos ultraprocessados.

    Giorgio Barone, chef que trabalhou com Cristiano Ronaldo durante sua passagem pela Juventus, da Itália, revelou alguns dos hábitos alimentares do atacante. Segundo ele, o craque costuma fazer entre cinco e seis refeições por dia, além de evitar açúcar refinado, alimentos processados e excessos na dieta.

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    Além da alimentação, Cristiano Ronaldo, principal astro de Portugal na Copa, considera outros fatores fundamentais para manter o rendimento em alto nível. Hidratação, qualidade do sono, recuperação muscular e regularidade nos treinamentos fazem parte da rotina do jogador, que segue sendo um dos principais nomes do futebol mundial mesmo aos 41 anos.

    Cristiano Ronaldo, com a camisa vermelha de Portugal, disputa a sexta Copa do Mundo da carreira
    Cristiano Ronaldo tem feito preparações regradas aos 41 anos em sua sexta Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Como Cristiano Ronaldo chegou para esta Copa do Mundo

    Cristiano Ronaldo chegou para a disputa da sua sexta Copa do Mundo. Após uma estreia apagada, já entrou para a história na segunda partida. No jogo contra o Uzbequistão, Cristiano Ronaldo atingiu uma marca que parecia inalcançável. Ao abrir o placar no confronto contra a seleção do Uzbequistão, o craque se tornou o primeiro jogador da história do futebol a marcar gols em seis edições de Copa do Mundo.

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    ➡️ Atitude de Cristiano Ronaldo em Portugal x Uzbequistão viraliza: 'Primeiro'

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    Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo

    A história de Cristiano Ronaldo com as redes do maior torneio da Terra começou há exatos 20 anos, na Alemanha. Desde então, o gajo nunca passou uma edição sequer sem comemorar. Veja como o atacante construiu o recorde mais longevo do esporte:

      1.
    1. Alemanha 2006: O primeiro gol veio em cobrança de pênalti, na vitória por 2 a 0 contra o Irã, ainda como uma jovem promessa de 21 anos.
      2. 2.
    2. África do Sul 2010: Deixou sua marca na histórica goleada por 7 a 0 sobre a Coreia do Norte.
      3. 3.
    3. Brasil 2014: Garantiu o gol da vitória por 2 a 1 diante de Gana.
      4. 4.
    4. Rússia 2018: O ápice técnico em uma só edição, anotando quatro gols, incluindo um hat-trick inesquecível no empate em 3 a 3 contra a Espanha.
      5. 5.
    5. Catar 2022: Marcou contra Gana na estreia, tornando-se ali o primeiro a fazer gols em cinco Copas.
      6. 6.
    6. América do Norte 2026: Rompe a barreira do tempo ao balançar as redes contra o Uzbequistão e chegar à sexta edição consecutiva marcando gols.

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