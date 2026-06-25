Cristiano Ronaldo revela detalhes da dieta durante preparação na Copa Jogador disputa sua sexta Copa do Mundo com rotina regrada

Disputando a sexta Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo revelou detalhes da rotina que o ajuda a manter o alto nível físico aos 41 anos. A disciplina do camisa 7 de Portugal começa logo pela manhã e se estende até a última refeição do dia.

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No café da manhã, o português costuma consumir ovos, abacate e café. Ao longo do restante do dia, a alimentação segue a mesma linha, baseada em alimentos naturais e ricos em nutrientes. No almoço, por exemplo, o cardápio geralmente inclui verduras, legumes, frango, peixe ou carne magra. A prioridade é consumir proteínas de qualidade e evitar produtos ultraprocessados.

Giorgio Barone, chef que trabalhou com Cristiano Ronaldo durante sua passagem pela Juventus, da Itália, revelou alguns dos hábitos alimentares do atacante. Segundo ele, o craque costuma fazer entre cinco e seis refeições por dia, além de evitar açúcar refinado, alimentos processados e excessos na dieta.

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Além da alimentação, Cristiano Ronaldo, principal astro de Portugal na Copa, considera outros fatores fundamentais para manter o rendimento em alto nível. Hidratação, qualidade do sono, recuperação muscular e regularidade nos treinamentos fazem parte da rotina do jogador, que segue sendo um dos principais nomes do futebol mundial mesmo aos 41 anos.

Cristiano Ronaldo tem feito preparações regradas aos 41 anos em sua sexta Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Como Cristiano Ronaldo chegou para esta Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo chegou para a disputa da sua sexta Copa do Mundo. Após uma estreia apagada, já entrou para a história na segunda partida. No jogo contra o Uzbequistão, Cristiano Ronaldo atingiu uma marca que parecia inalcançável. Ao abrir o placar no confronto contra a seleção do Uzbequistão, o craque se tornou o primeiro jogador da história do futebol a marcar gols em seis edições de Copa do Mundo.

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Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo

A história de Cristiano Ronaldo com as redes do maior torneio da Terra começou há exatos 20 anos, na Alemanha. Desde então, o gajo nunca passou uma edição sequer sem comemorar. Veja como o atacante construiu o recorde mais longevo do esporte: