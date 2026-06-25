Jogador do Palmeiras pode ganhar chance em jogo decisivo na Copa do Mundo Maurício pode receber sua primeira chance como titular na Copa do Mundo

O Paraguai chega à última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 com chances de avançar ao mata-mata e pode contar com uma novidade importante para o confronto contra a Austrália. O meia Maurício, do Palmeiras, surge como uma das opções para substituir Miguel Almirón, que está suspenso após ser expulso na vitória sobre a Turquia.

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A partida acontece nesta quinta-feira (25), às 23h (de Brasília), no San Francisco Bay Area Stadium, em Santa Clara, e vale uma vaga na próxima fase do torneio. Austrália e Paraguai somam três pontos cada e disputam diretamente a classificação no Grupo D.

Autor do único gol paraguaio na derrota para os Estados Unidos na estreia, Maurício começou o segundo compromisso da Albirroja no banco de reservas, mas ganhou espaço nas atividades recentes e aparece como uma alternativa para o setor ofensivo da equipe de Gustavo Alfaro.

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Alfaro destaca características de Maurício

Na entrevista coletiva antes da partida decisiva, o treinador paraguaio falou sobre as opções que possui para substituir Almirón e destacou as qualidades do jogador do Palmeiras.

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— Maurício pode nos dar calma, organização e a capacidade de se entrosar com Enciso. Miguel é mais direto e atua mais pelas pontas. Ambos são jogadores de alto nível, diferentes um do outro, mas ambos podem se adaptar ao sistema — afirmou Alfaro.

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A declaração aumentou a expectativa pela utilização do brasileiro naturalizado paraguaio, mas a escalação oficial da equipe ainda não foi confirmada.

Paraguai decide classificação contra a Austrália

Depois de perder para os Estados Unidos na estreia e reagir com vitória sobre a Turquia, o Paraguai chega à rodada final dependendo apenas de si para avançar ao mata-mata.

Uma vitória sobre a Austrália garante a classificação da Albirroja. Em caso de empate, a seleção paraguaia precisará recorrer aos critérios de desempate para seguir viva na competição.

Enquanto isso, os Estados Unidos já asseguraram a liderança do Grupo D e a vaga na próxima fase. A Turquia, por sua vez, entra na última rodada sem chances de classificação.

Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN/AFP)

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