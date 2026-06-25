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Jogador do Palmeiras pode ganhar chance em jogo decisivo na Copa do Mundo

Maurício pode receber sua primeira chance como titular na Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 17:42
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Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo
Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

O Paraguai chega à última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 com chances de avançar ao mata-mata e pode contar com uma novidade importante para o confronto contra a Austrália. O meia Maurício, do Palmeiras, surge como uma das opções para substituir Miguel Almirón, que está suspenso após ser expulso na vitória sobre a Turquia.

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    A partida acontece nesta quinta-feira (25), às 23h (de Brasília), no San Francisco Bay Area Stadium, em Santa Clara, e vale uma vaga na próxima fase do torneio. Austrália e Paraguai somam três pontos cada e disputam diretamente a classificação no Grupo D.

    Autor do único gol paraguaio na derrota para os Estados Unidos na estreia, Maurício começou o segundo compromisso da Albirroja no banco de reservas, mas ganhou espaço nas atividades recentes e aparece como uma alternativa para o setor ofensivo da equipe de Gustavo Alfaro.

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    Alfaro destaca características de Maurício

    Na entrevista coletiva antes da partida decisiva, o treinador paraguaio falou sobre as opções que possui para substituir Almirón e destacou as qualidades do jogador do Palmeiras.

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    — Maurício pode nos dar calma, organização e a capacidade de se entrosar com Enciso. Miguel é mais direto e atua mais pelas pontas. Ambos são jogadores de alto nível, diferentes um do outro, mas ambos podem se adaptar ao sistema — afirmou Alfaro.

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    A declaração aumentou a expectativa pela utilização do brasileiro naturalizado paraguaio, mas a escalação oficial da equipe ainda não foi confirmada.

    Paraguai decide classificação contra a Austrália

    Depois de perder para os Estados Unidos na estreia e reagir com vitória sobre a Turquia, o Paraguai chega à rodada final dependendo apenas de si para avançar ao mata-mata.

    Uma vitória sobre a Austrália garante a classificação da Albirroja. Em caso de empate, a seleção paraguaia precisará recorrer aos critérios de desempate para seguir viva na competição.

    Enquanto isso, os Estados Unidos já asseguraram a liderança do Grupo D e a vaga na próxima fase. A Turquia, por sua vez, entra na última rodada sem chances de classificação.

    Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
    Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN/AFP)

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