Waka Waka, Dai Dai e mais: as músicas de Copa do Mundo feitas por Shakira
Cantora colombiana estará na abertura do Mundial
É difícil falar de Copa do Mundo e não pensar imediatamente em Shakira, que já faz parte do maior evento esportivo de todo o planeta. Em 2026, "Dai Dai", gravada pela colombiana no Maracanã, foi escolhida como a música oficial do Mundial, mas a história da artista com o torneio é de longa data.
Esse é o quarto projeto de Shakira em Copas do Mundo. A artista é a autora de outros três hits clássicos e marcantes da competição: "Hips Don't Lie" (Alemanha 2006), o icônico "Waka Waka" (África do Sul 2010) e "La La La" (Brasil 2014). A nova música será integrada ao álbum oficial da Copa do Mundo de 2026, e se junta à canção "Lighter", de uma parceria entre Jelly Roll (EUA), Carín León (México) e Cirkut (Canadá).
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No Youtube, o clipe oficial de "Waka Waka" conta com 4,5 bilhões de vizualizações. De longe, é a música de maior sucesso da carreira da Shakira. O hit "Hips Don´t Lie" vem atrás com 1,8 bilhões de impressões, seguido de "La La La", com 1,3 bilhões.
Em 2022 (Catar), Shakira foi convidada para participar de mais uma Copa do Mundo, mas se recusou por não concordar com às políticas locais de direitos humanos. Esse ano, a artista volta a fazer parte do torneio, com "Dai Dai".
A história de Dai Dai, a música da Copa do Mundo feita por Shakira
A Copa do Mundo começa hoje, e uma das personalidades musicais mais emblemáticas da competição, Shakira, traz para essa edição mais um hit, a canção "Dai Dai", gravada no Maracanã, como a música oficial da Copa do Mundo de 2026. A faixa ainda conta com a colaboração do nigeriano Burna Boy e promete fazer jus aos outros hits feitos pela artista e bombar nos Estados Unidos, México e Canadá.
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O título "Dai Dai" traz um simbolismo curioso: faz referência a uma laranja amarga japonesa, que representa a longevidade. O estilo sonoro retrata muito a energia latina de Shakira com o Afrobeat de Burna Boy, refletindo a diversidade cultural e ritmo contagiante que a Fifa quer para a edição que será a maior de toda a história do torneio, que contará com 48 seleções.
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