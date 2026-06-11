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Waka Waka, Dai Dai e mais: as músicas de Copa do Mundo feitas por Shakira

Cantora colombiana estará na abertura do Mundial

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 14:30
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Shakira tem longa história com Copas do Mundo (Foto: Reprodução)
Shakira tem longa história com Copas do Mundo (Foto: Reprodução)

É difícil falar de Copa do Mundo e não pensar imediatamente em Shakira, que já faz parte do maior evento esportivo de todo o planeta. Em 2026, "Dai Dai", gravada pela colombiana no Maracanã, foi escolhida como a música oficial do Mundial, mas a história da artista com o torneio é de longa data.

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    • Esse é o quarto projeto de Shakira em Copas do Mundo. A artista é a autora de outros três hits clássicos e marcantes da competição: "Hips Don't Lie" (Alemanha 2006), o icônico "Waka Waka" (África do Sul 2010) e "La La La" (Brasil 2014). A nova música será integrada ao álbum oficial da Copa do Mundo de 2026, e se junta à canção "Lighter", de uma parceria entre Jelly Roll (EUA), Carín León (México) e Cirkut (Canadá).

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    No Youtube, o clipe oficial de "Waka Waka" conta com 4,5 bilhões de vizualizações. De longe, é a música de maior sucesso da carreira da Shakira. O hit "Hips Don´t Lie" vem atrás com 1,8 bilhões de impressões, seguido de "La La La", com 1,3 bilhões.

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    Em 2022 (Catar), Shakira foi convidada para participar de mais uma Copa do Mundo, mas se recusou por não concordar com às políticas locais de direitos humanos. Esse ano, a artista volta a fazer parte do torneio, com "Dai Dai".

    Shakira em clipe da nova música da Copa do Mundo 2026. (Foto: Reprodução)
    Shakira em clipe da nova música da Copa do Mundo 2026. (Foto: Reprodução)

    A história de Dai Dai, a música da Copa do Mundo feita por Shakira

    Copa do Mundo começa hoje, e uma das personalidades musicais mais emblemáticas da competição, Shakira, traz para essa edição mais um hit, a canção "Dai Dai", gravada no Maracanã, como a música oficial da Copa do Mundo de 2026. A faixa ainda conta com a colaboração do nigeriano Burna Boy e promete fazer jus aos outros hits feitos pela artista e bombar nos Estados Unidos, México e Canadá.  

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    ➡️ Shakira anuncia 'Dai Dai' como música oficial da Copa do Mundo 2026; veja vídeo

    O título "Dai Dai" traz um simbolismo curioso: faz referência a uma laranja amarga japonesa, que representa a longevidade. O estilo sonoro retrata muito a energia latina de Shakira com o Afrobeat de Burna Boy, refletindo a diversidade cultural e ritmo contagiante que a Fifa quer para a edição que será a maior de toda a história do torneio, que contará com 48 seleções. 

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