Seleção Brasileira não perde uma estreia de Copa do Mundo há 88 anos Brasil faz sua estreia contra o Marrocos, no MetLife Stadium

Nenhum país chega à Copa do Mundo carregando tanta tradição quanto a Seleção Brasileira. Maior campeã da história do torneio, a Amarelinha chega à estreia contra o Marrocos carregando a marca de 88 anos de invencibilidade em estreias de Copa do Mundo. A última estreia disputada pela Seleção Brasileira foi na edição de 2022, quando venceu a Sérvia por 2 a 0.

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A última derrota da Seleção Brasileira em estreia de Copa do Mundo aconteceu há 88 anos. Em 1930, na Copa inaugural, a Iugoslávia venceu o Brasil por 2 a 1. Quatro anos depois, em 1934, a Espanha derrotou a Seleção por 3 a 1. A partir da Copa de 1938, nas 20 estreias seguintes, o Brasil se manteve invicto.

Nas 20 estreias de Copa do Mundo disputadas desde 1938, o Brasil registrou 17 vitórias e três empates, com 81,8% de aproveitamento.

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Golaço de Richarlison durante estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022 (Foto: ADRIAN DENNIS/AFP)

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Estreia na Copa do Mundo 2026

Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Seleção Brasileira não fará treino de reconhecimento antes de estreia na Copa do Mundo

A preparação do Brasil para a estreia na Copa do Mundo terá uma rotina diferente daquela que se tornou tradicional em outras edições do torneio. Na véspera do confronto contra o Marrocos, marcado para sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a Seleção Brasileira permanecerá em seu centro de treinamento e não fará o habitual reconhecimento do gramado da partida.

A mudança segue uma orientação da Fifa para a fase de grupos do Mundial de 2026. Diferentemente das edições anteriores, as seleções não estão realizando treinos nos estádios que receberão os jogos. Com isso, a atividade da sexta-feira (12) acontecerá normalmente no centro de treinamento do New York Red Bulls, base da Seleção Brasileira durante sua estadia em Nova Jersey.

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A única agenda oficial da Seleção Brasileira no palco da partida ficará por conta dos compromissos com a imprensa. O técnico Carlo Ancelotti e o atacante Vini Jr. serão os representantes brasileiros no MetLife Stadium na véspera da estreia. Os dois participarão da entrevista coletiva obrigatória organizada pela Fifa e depois retornarão à concentração.

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