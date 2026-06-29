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Brasil encara o Japão em primeira decisão na Copa do Mundo

Jogo em Houston define se sonho do Hexa permanecerá vivo

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
29/06/2026 06:55
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Matheus Cunha comemora gol do Brasil com companheiros
Brasil de Matheus Cunha precisa vencer para seguir na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

HOUSTON, TX (EUA) - A Seleção Brasileira inicia nesta segunda-feira (29) os playoffs da Copa do Mundo em um momento de evolução. O Brasil é favorito para a partida das 14h (de Brasília) diante do Japão, mas há um respeito muito grande por parte de Carlo Ancelotti e dos jogadores pelo bom momento vivido pelos japoneses. E há, claro, a questão prática: a partir de agora, qualquer erro pode significar o adeus ao Mundial.

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    — O Japão é muito competitivo, é o número 17 do mundo, bateu a Inglaterra em março. É um jogo como uma final. Está forte. Somos conscientes de que essa partida precisa ser jogada muito bem. Lembramos que o Japão nos ganhou em novembro, jogando muito bem no segundo tempo. Obviamente, levamos isso em consideração. Vamos respeitar e tomar todos os cuidados — disse Ancelotti nesse domingo no NRG Stadium, palco do confronto válido pela 2ª fase da Copa.

    Evitar os erros é um dos nortes da Seleção, que tem como parâmetro a partida diante da Escócia, na quarta-feira passada. Naquela partida, o Brasil chegou ao segundo jogo consecutivo sem sofrer gols e foi dominante durante quase todo o tempo. Até por isso, é provável que Carlo Ancelotti repita a escalação, algo que seria inédito em 16 jogos como treinador da equipe.

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    O técnico comandou apenas dois treinos com grupo completo depois daquele jogo, mas assegura que o Brasil está muito bem preparado para enfrentar o Japão.

    — A equipe está concentrada, preparada para tudo o que pode acontecer no jogo de amanhã (segunda). Prorrogação, disputa por pênaltis… Estamos preparados para todos os aspectos.

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    Neymar e Rayan durante treino da Seleção em Houston
    Enquanto Neymar espera uma chance, Rayan deve seguir como titular da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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    BRASIL X JAPÃO

    Copa do Mundo - 2ª Fase - 16 avos de final

    Quando: segunda-feira, 29 de junho de 2026
    Horário: 14h (de Brasília)
    Local: NRG Stadium, em Houston (EUA)
    Onde assistir: TV Globo e SBT (TV aberta), SporTV e N Sports (TV fechada), CazéTV e GETV (streaming) 

    Prováveis escalações

    BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha (Téc. Carlo Ancelotti) 

    JAPÃO: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi (Ko Itakura) e Hiroki Ito; Keito Nakamura, Ao Tanaka, Kaishu Sano e Ritsu Doan; Daizen Maeda e Daichi Kamada; Ayase Ueda (Téc. Hajime Moriyasu) 

    Arbitragem
    Maurizio Mariani, auxiliado por Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (trio italiano)

    Histórico de confrontos

    Brasil e Japão já se enfrentaram 14 vezes na história, com retrospecto amplamente favorável para a Seleção. O Brasil venceu 11 vezes e empatou duas. A única vitória do Japão foi no ano passado, quando o time treinado por Ancelotti perdeu de virada por 3 a 2, em amistoso disputado em Tóquio. Nenhum dos jogadores de defesa daquela partida foram convocados para esta Copa.

    Como chegam as equipes

    A Seleção Brasileira chega à 2ª fase em momento de evolução na Copa do Mundo. Após empatar por 1 a 1 na estreia com o Marrocos, o Brasil venceu Haiti e Escócia por 3 a 0, demonstrando mais fluidez ofensiva e melhora na defesa.

    O japoneses também estão invictos na competição. Até aqui, somam dois empates (2 a 2 com a Holanda e 1 a 1 com a Suécia) e uma vitória, com goleada por 4 a 0 sobre a Tunísia.

    Brasil x Japão: veja palpite, análise e odds (24/06)

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